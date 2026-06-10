Tayvan'da HIMARS Tatbikatı

Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'da, ABD yapımı Yüksek Hareket Yetenekli Topçu Roket Sistemi'nin (HIMARS) ateşlendiği askeri tatbikat düzenlendiği bildirildi.

Associated Press (AP) ajansının haberine göre, Ada'nın Tayvan Boğazı'na bakan batı kıyısındaki Taichung ilinde düzenlenen askeri tatbikatta bir hareketli HIMARS bataryası, menzili azaltılmış eğitim roketlerini denize ateşledi.

Bu, HIMARS'ın askeri tatbikatta, Tayvan Boğazı'nda Çin ana karası yönünde ateşlendiği ilk örnek oldu.

Hareketli topçu roket sistemleri, Tayvan'ın olası Çin işgaline karşı ABD'nin teşvik ettiği asimetrik savunma stratejisinin önemli parçasını oluşturuyor.

Kamyonlara monte edilen hareketli roket sistemi, saklandığı yerden çıkıp atış yaptıktan sonra yeni saklama bölgesine hareket ederek "vur-kaç" manevraları yapabiliyor.

ABD'nin Tayvan'a silah satışının önemli parçası

HIMARS, ABD'nin Tayvan'a silah satışlarında önemli bir yere sahip. Ada'daki hükümetin ABD'den sipariş ettiği 29 HIMARS platformundan 11'i 2024 yılında teslim edilmiş, kalan 18 platformun ise planlanan teslimat tarihi olan 2027'den önce, 2026'da teslim edileceği bildirilmişti.

Washington yönetiminin, Aralık 2025'te Tayvan'a satışına onay verdiği yaklaşık 11 milyar dolarlık silah paketi içinde de 82 HIMARS platformu bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump, geçen ay Çin'e yaptığı ziyaretin ardından söz konusu silah paketinin satışını "şimdilik beklettiğini" ifade etmişti.

Tayvan, HIMARS'ı ilk kez 12 Mayıs 2025'te düzenlenen tatbikatta test etmişti.

Çin-Tayvan anlaşmazlığı

Çin'in, topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık ve egemenlik ihtilafı sürüyor.

Pekin yönetimi, son yıllarda Ada'nın ana kara ile yeniden birleşmesi için gerekirse güç kullanabileceğini vurgularken ABD ve diğer ülkelerin Tayvan'a silah satmasına ve askeri işbirliği yapmasına karşı çıkıyor.