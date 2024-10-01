Tayvan'da Krathon Tayfunu Alarmı: 112 Uçuş İptal Edildi - Son Dakika
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Tayvan'da Krathon Tayfunu Alarmı: 112 Uçuş İptal Edildi

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Tayvan, Krathon Tayfunu nedeniyle alarm durumuna geçti. 112 uçuş iptal edilirken, Savunma Bakanlığı 38 bin askerin hazırda beklediğini duyurdu. Bazı bölgelerde sel ve toprak kaymaları meydana geldi.

01.10.2024 16:09  Güncelleme: 16:16
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- Tayvan'da tayfun alarmı: 112 uçuş iptal

Savunma Bakanlığı: "38 bin asker hazır"

KAOHSIUNG - Tayvan'da beklenen Krathon Tayfunu nedeniyle 112 uçuş iptal edildi, bazı bölgelerde sel ve toprak kaymaları meydana geldi. Tayvan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Sun Li-fang, tahliye ve kurtarma çalışmaları için 38 binden fazla askerin hazırda beklediğini duyurdu.

Tayvan, saat 240 kilometre hızla ilerleyen Krathon Tayfunu öncesi alarma geçti. Tayvan Merkezi Meteoroloji İdaresi (CWA), adanın güney ve doğu kesimleri için uyarı yayınladı. Tayvan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Sun Li-fang, tahliye ve kurtarma çalışmalarına yardımcı olmak için adanın farklı bölgelerinde 38 binden fazla askerin hazırda beklediğini belirtti. Ulaştırma Bakanlığı ise 88 iç hat ve 24 uluslararası uçuşun iptal edildiğini duyurdu. Tayvan'ın güneyini doğusuna bağlayan demir yolu hattı da kapatıldı.

Şiddetli yağış başladı

Yaklaşan tayfunun etkisinin hissedildiği doğu kıyısındaki Hualian ve güneydeki Pintung şehrinde heyelan ve su baskınları meydana geldi. Hualien şehrinde bulunan Huide tünelinde yaşanan heyelan nedeniyle otoyol trafiğe kapatıldı. Ping tung şehrine bağlı köylerde de su baskınları hayatı olumsuz etkiledi.

Tayfunun yaklaştığı adadaki çoğu markette raflar da boş kaldı.

Yarın adaya ulaşması bekleniyor

Akşam saatlerinde Tayvan'ın güneybatıdaki Kaohsiung'a ulaşması beklenen tayfunun 2-3 gün etkisini sürdüreceği belirtildi. Kaohsiung'ta okullar ve iş yerleri kapatılırken, halka evlerinde kalmaları çağrısında bulunuldu. Kaohsiung Belediye Başkanı Chen Chi-mai afet yönetim toplantısının ardından yaptığı açıklamada, tayfunun şiddeti ve seyrinin, 37 kişinin ölümüne ve şehirde büyük yıkıma yol açan 1977'deki Thelma Tayfunu ile aynı seviyede olduğunu söyledi. Chen, "Tayfundan sonra Kaohsiung'un tamamı su ve elektriksiz kaldı, tıpkı bir savaş gibi. Mümkün olduğunca dışarı çıkmayı sınırlandırın" dedi.

Krathon'un Temmuz ayında Gaemi Tayfunu'nun adayı vurması ve 11 kişinin ölümüne yol açmasının ardından bu yıl Tayvan'a ulaşacak 2. tayfun olacak.

Tayvan\'da Krathon Tayfunu Alarmı: 112 Uçuş İptal Edildi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Tayvan'da Krathon Tayfunu Alarmı: 112 Uçuş İptal Edildi - Son Dakika

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