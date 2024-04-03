Tayvan'da meydana gelen depremde 70 işçi mahsur kaldı

Tayvan'ın Hualien kentinde meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde girişleri kapanan iki taş ocağında 70 işçinin mahsur kaldığı bildirildi.
Ulusal İtfaiye Ajansı'ndan yapılan açıklamaya göre, deprem ve artçı sarsıntıların, iki taş ocağında toprak setleri yıkması sonucu işçiler alana hapsoldu.
Bir taş ocağında 66, diğerinde 4 işçinin bulunduğu, kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
İlk belirlemelere göre 9 kişi öldü, 934 kişi yaralandı
Resmi rakamlara göre depremde 9 kişinin hayatını kaybettiği ve 934 kişinin de yaralandığı kaydedildi.
İtfaiye Ajansı, depremin vurduğu Hualien'de 4 kişinin öldüğünü açıkladı. Taroko Ulusal Parkı'nda yürüyüş yapan 3 kişinin yamaçlardan kopan kayaların altında kalarak ve aynı bölgede seyir halindeki kamyonun şoförünün ise aracına kaya çarpması sonucu öldüğü belirtildi.
Ajans, bölgede mobil iletişim altyapısın çöktüğünden minibüslerle seyahat eden yaklaşık 50 kişiden de haber alınamadığını duyurdu.
Deprem ve artçıları 24 toprak kaymasına yol açarken 35 kara yolu, köprü ve tünel hasar gördü. Hualien ve diğer kentlerde toplam 125 binanın hasar gördüğü veya yıkıldığı bildirildi.
Tayvan'da 7,4 büyüklüğünde deprem
Tayvan'ın doğu kıyısındaki Hualien kentinde sabah saatlerinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Tayvan'ın doğu kıyısındaki Hualien kentinin 18 kilometre güneyi olduğunu bildirmişti.
Tayvan Merkezi Meteoroloji İdaresi (CWA) ise depremin büyüklüğünü 7,2 olarak duyururken, bunun son 25 yılda Tayvan'ı vuran en güçlü deprem olduğunu belirtmişti.
Tayvan'da 21 Eylül 1999'da Taipei'nin 150 kilometre güneyindeki Jiji'de meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde yaklaşık 2 bin 400 kişi hayatını kaybetmiş, 100 binden fazla kişi yaralanmış, binlerce bina yıkılmıştı.
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