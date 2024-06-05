Tayvan'da toprak kayması: 4 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tayvan'da toprak kayması: 4 yaralı

Tayvan'ın Keelung şehrinde meydana gelen toprak kayması sonucu bir dağ yolu geçişi sırasında çok sayıda araç toprak altında kaldı ve 4 kişi yaralandı. Olay anı telefon kameralarıyla kaydedildi. Toprak kaymasının nedeni, depremler ve şiddetli yağışlar olduğu düşünülüyor. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı.

05.06.2024 16:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Tayvan'da toprak kayması: 4 yaralı

TAİPEİ - Tayvan'ın kuzeyinde bulunan Keelung şehrinde araçların geçişi sırasında bir dağ yolu geçişinde meydana gelen toprak kaymasında çok sayıda araç toprak altında kalırken 4 kişi yaralandı. Olayın yaşandığı anlar telefon kameraları ile an be an kaydedildi.

Tayvan'ın kuzeyindeki Keelung şehrinde deniz kenarında bulunan bir dağ geçiş yolunda toprak kayması meydana geldi. 3 Haziran'da yaşanan olayda dağdan kopan kaya parçası ve toprak yığını nedeniyle 9 araç, bir kamyon ve bir de motosiklet toprak altında kaldı. Kurtarma ekiplerinin özel eğitimli köpek ve dronlar ile olay yerinde başlattıkları arama çalışmaları sonucu 4 kişi sıkıştıkları araçlardan yaralı olarak kurtarıldı. Olayın gerçekleştiği anlar çevredeki vatandaş ve sürücüler tarafından saniye saniye kaydedildi.

Tayvanlı yetkililer, toprak kaymasının büyük ihtimalle Hualien ilçesindeki depremler ve son birkaç günde etkili olan şiddetli yağışlar sonucu meydana gelmiş olabileceğini bildirdi. Toprak kayması sonucu yolun ve yakınlarda bulunan otoparkın 1 hafta sonra tekrar açılacağı kaydedildi.

Yaralıların hastanede tedavi altına alındıkları ve hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Tayvan, Ulaşım, Doğal Afetler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tayvan'da toprak kayması: 4 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:33 Yahudilerin yeni oyunu Hazırlandıkları büyük yürüyüş öncesi çatışma çıktı Yahudilerin yeni oyunu! Hazırlandıkları büyük yürüyüş öncesi çatışma çıktı
16:31 Ak Parti’nin adayına büyük fark atan İmamoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı seçildi Ak Parti'nin adayına büyük fark atan İmamoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı seçildi
16:04 Zahide Yetiş programında olay Baba, kendisinden büyük bir adama kaçan kızını canlı yayında dövdü Zahide Yetiş programında olay! Baba, kendisinden büyük bir adama kaçan kızını canlı yayında dövdü
15:00 Belediye başkanının tutuklanması sonrası Hakkari’de ortalık karıştı Belediye başkanının tutuklanması sonrası Hakkari'de ortalık karıştı
14:28 AYM’nin iptal kararı ne anlama geliyor Olan biteni CHP’li Ocaklı’ya sorduk, ses getirecek bir iddia ortaya attı AYM'nin iptal kararı ne anlama geliyor? Olan biteni CHP'li Ocaklı'ya sorduk, ses getirecek bir iddia ortaya attı
16:24 Görüşme yapıldı Volkan Demirel sonrası Hatayspor’da Ancelotti sesleri Görüşme yapıldı! Volkan Demirel sonrası Hatayspor'da Ancelotti sesleri
15:41 20 yaşındaki Sümeyye’yi hayattan koparan kaza O anların görüntüsü ortaya çıktı 20 yaşındaki Sümeyye'yi hayattan koparan kaza! O anların görüntüsü ortaya çıktı
15:31 Termometrelerin 40 dereceyi gördüğü kentimizde asfalt eridi Termometrelerin 40 dereceyi gördüğü kentimizde asfalt eridi
15:28 Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nde kadınlara regl izni Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde kadınlara regl izni
15:27 Helal olsun sana Milli sporcumuzun Türk bayrağı hassasiyeti takdir topladı Helal olsun sana! Milli sporcumuzun Türk bayrağı hassasiyeti takdir topladı
15:18 Erken gelen sıcaklar uzmanların da uykularını kaçırdı: Türkiye meteorolojik afet yaşayacak Erken gelen sıcaklar uzmanların da uykularını kaçırdı: Türkiye meteorolojik afet yaşayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2024 17:15:55. #1.12#
SON DAKİKA: Tayvan'da toprak kayması: 4 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement