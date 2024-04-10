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- Tayvan'daki depremde can kaybı 16'ya yükseldi, yeni görüntüler ortaya çıktı

TAİPEİ - Tayvan'ın doğusunda bulunan Hualien şehrinde 3 Nisan'da meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi. Deprem anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Tayvan'da 3 Nisan'da meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde bilanço artıyor. Merkezi Hualien şehri olan depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi. Bin 146 kişinin yaralandığı depremin ardından kayıp 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Depreme dağ yolunda yakalandılar

Ortaya çıkan yeni görüntülerde, Taroko Vadisi'ne giden dağ yolunda seyir halindeki bir sürücünün depreme yakalandığı anlar anbean kaydedildi. Şiddetli depremin yol açtığı heyelan nedeniyle düşen kayaların arasında kalan araçtaki 2 Taylandlının depremden birkaç saniye önce uyarı mesajı aldığı öğrenilirken, araç kamerasına yansıyan görüntülerde sürücünün aracı dağ yolunda bulunan tünele çekmeyi başardığı görüldü. Dağdan düşen kayaların neden olduğu korkunç anların hemen öncesinde ise araçtakilerin "Az kalsın devam edecektim. Şimdi bizi kurtarmaları gerekecek" dediği duyuldu.

Vadi süresiz olarak ziyarete kapatıldı

Depremin en çok etkilediği Taroko Vadisi dar geçitleri ve doğa harikası kaya oluşumları ile bilinirken, 1986 senesinde ulusal park ilan edilen alanda depremin etkisiyle binlerce tonluk toprak kaydı ve vadinin içerisindeki çoğu yol kapandı. Bölgeden gelen bilgilere göre depremin olduğu saatlerde vadiden geçen çok sayıda araç düşen kayaların altında kalarak kullanılamaz hale geldi. Arama çalışmalarının halen sürdüğü vadi süresiz olarak ziyarete kapatıldı.