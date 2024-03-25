Tayvan'ın eski lideri Ma Ying-jeou, Çin'e yeni bir ziyaret planlıyor

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Tayvan'a 2008-2016 yıllarında liderlik yapan Ma Ying-jeou'nun, bir yıl aradan sonra Çin'e yeni ziyaret planladığı bildirildi.

Tayvan ajansı CNA'nın haberine göre, ???????Ma'nın adını taşıyan eğitim ve kültür vakfından yapılan açıklamada, eski liderin Tayvanlı bir grup öğrenci ile gelecek ay Çin ana karasına ziyaret gerçekleştireceği duyuruldu.

Açıklamada, Ma ve Tayvanlı öğrencilerin başkent Pekin'de Pekin Üniversitesi ve Guandong'da Sun Yat-Sen Üniversitesinde Çinli öğrencilerle buluşacağı ve tüm Çinlilerin mitolojik atası olarak kabul edilen Sarı İmparator'un Şaanşi eyaletindeki anıt mezarını ziyaret edeceği belirtildi.

Çin Devlet Konseyi'ne bağlı Tayvan İşleri Ofisi de yaptığı açıklamada, ziyaretini olumlu karşıladıklarını belirterek, Ma'nın programını doğruladı.

Ofis Sözcüsü Çın Binhua, Ma'nın öncülük ettiği genç Tayvanlıların, "köklerini aramak" ve "etkileşimlerde bulunmak" için Çin'e konuk olacağını ifade etti.

Devlet Başkanı Şi ile görüşecek iddiası

Ma, geçen yıl, 27 Mart-7 Nisan tarihlerinde bir grup Tayvanlı öğrenciyle Çin'e benzeri bir ziyaret gerçekleştirmişti.

Ziyaret, Tayvan Boğazı'nın iki yakası arasında ayrılığın başladığı 1949'dan bu yana eski bir Tayvan liderinin Çin'e yaptığı ilk ziyaret olmuştu.

Ma'nın ziyaret programında, bu kez başkent Pekin de bulunduğu için Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşebileceği iddia ediliyor.

Milliyetçi Partinin (Koumintag/KMT) Genel Başkanı olarak 2008-2016 döneminde Ada'nın lideri olan Ma Ying-jeou, 2016 seçimlerinde görevini Demokratik İlerici Partinin (DPP) lideri Tsai Ing-wen'e devretmişti.

Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık ve egemenlik ihtilafı sürüyor.