ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, Tayvan'ın doğu kıyısındaki Hualien kentinin 18 kilometre güneyinde 7,4 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini duyurdu.
Son Dakika › Güncel › Tayvan'ın Hualien kentinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika
Çorum'un Alaca ilçesine bağlı Büyükdona köyünde Tutan Şahin'e ait saman balyalarında çıkan yangında 700 adet saman balyası kül oldu. Yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Siirt'in Pervari ilçesinde belediye başkanlığı seçimi nedeniyle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. İki grup arasında çıkan kavgada biri ağır 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı. Siirt Valiliği, ilçe merkezi ve bağlı tüm köylerde sokağa çıkma yasağı ilan etti.
İzmir'in Bornova ilçesinde emanet ettiği parasını geri alamadığı için kuyumcuyu öldüren ve cesedini otomobilin bagajında gezdiren cinayet zanlısı, 13 günlük kaçışının ardından kadın kimliği ile yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler, Küçükçekmece'deki bir otele uzun namlulu silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucunda bir mermi seyir halindeki metrobüse isabet etti ve otelin dış cephesi de hasar gördü. Polis ekipleri olay yerine gelerek güvenlik önlemleri aldı ve inceleme ekipleri çok sayıda boş kovan buldu. Saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
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