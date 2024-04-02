Tayvan, Kinmen Adası çevresindeki askeri tatbikatını erteledi

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Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan, ana kara yakınındaki sularda gerilimlerin olduğu bir dönemde Kinmen Adası çevresindeki askeri tatbikatını ertelediğini duyurdu.

Tayvan basınındaki haberlere göre, Kinmen Savunma Komutanlığından yapılan açıklamada, ertelemenin gerekçesi olarak "kötü hava koşulları" gösterildi.

Karadan denizdeki hedeflerle gerçek mühimmatla atışların yapıldığı tatbikat askıya alındı. Bunun yerine Ada üzerinde karadaki hedeflere yönelik talim yapılacak.

Tayvan'da yayın yapan China Times gazetesinin, bir komutanlık yetkilisine dayandırdığı haberinde, kötü hava koşullarının yanı sıra "provokasyondan kaçınmak" için tatbikatın askıya alındığı ileri sürüldü.

Tayvan Balıkçılık Dairesi, geçen ayın ortasında sivil gemi ve uçaklar için yayımladığı uyarıda, Kinmen Adası çevresinde nisan ayı boyunca rutin atış talimleri yapılacağını duyurmuştu.

Pekin yönetimi, yaptığı açıklamada, söz konusu tatbikatın "rutin talim" değil, "bilinçli provokasyon" olduğunu ileri sürerek tepki göstermişti.

Ana kara yakınında sularda artan gerilim

Çin'in Fucien eyaletinin Şiamın şehrine yaklaşık 10 kilometre mesafedeki Kinmen Adası, Tayvan'ın kontrolünde olmasına karşın Çin ana karasına daha yakın konumda bulunuyor.

Bölgede, 14 Şubat'ta Tayvan sahil güvenlik ekiplerince takip edilen balıkçı teknesinin alabora olması ve kazada teknede bulunan 2 Çinli balıkçının hayatını kaybetmesi, Tayvan Boğazı'nın iki yakası arasında gerilime yol açmıştı.

Pekin yönetimi, Bahar Bayramı tatilinde yaşanan olaya tepki gösterirken, bölgedeki devriye faaliyetini artırmıştı.

Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık ve egemenlik ihtilafı sürüyor.