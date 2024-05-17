Tayvan parlamentosunda kavga: Milletvekili belgeleri alıp kaçtı - Son Dakika
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Tayvan parlamentosunda kavga: Milletvekili belgeleri alıp kaçtı

Tayvan parlamentosunda iktidar partisi ve muhalefet partisi arasında çıkan kavga sonucunda bir milletvekili, yasa teklifini içeren belgeleri alarak kaçtı. Yaşanan kavga nedeniyle 5 milletvekili hastaneye kaldırıldı ve oturuma ara verildi.

17.05.2024 20:09
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- Tayvan parlamentosunda kavga: Milletvekili belgeleri alıp kaçtı

TAİPEİ - Tayvan parlamentosunda yasa teklifi nedeniyle iktidar partisi ve muhalefet partisi milletvekilleri arasında kavga çıktı. Bir milletvekili teklifin yer aldığı kağıtları alıp kaçtı.

Tayvan'da parlamentoda yapılması önerilen reformlar nedeniyle tartışma çıktı. Ana muhalefetteki Milliyetçi Parti (Koumintang/KMT) ve Tayvan Halk Partisi parlamentonun hükümet üzerinde daha fazla kontrol sağlamasının önünü açan yasa teklifini milletvekillerine sundu. Yasa tasarısına parlamentoda yalan beyanda bulunduğu düşünülen milletvekillerinin suçlu sayılmasına ilişkin tartışmalı öneri de dahil edildi. İktidardaki Demokratik İlerici Parti milletvekillerinin yasa tasarısına karşı çıkması nedeniyle parlamento karıştı. Milletvekillerinin birbirine saldırmasıyla ortalık savaş alanına döndü.

Bazı milletvekilleri masaların üstüne atlayıp birbirlerini iterken, bazıları ise birbirine yumruk attı. Yaşanan kavga esnasında DPP'li milletvekili Guo Guowen masaya tırmanarak yasa teklifini içeren kağıtları alıp kaçtı. Tartışma parlamento dışında da bir süre devam etti.

Yaşanan kavganın ardından 5 milletvekili hastaneye kaldırılırken oturuma ara verildi. Yasa tasarısıyla ilgili görüşmenin gece geç saatlerine kadar devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Tayvan parlamentosunda kavga: Milletvekili belgeleri alıp kaçtı - Son Dakika

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