Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'ın kontrolündeki Kinmen Adası yakınında sahil güvenlik tarafından takip edilen Çin balıkçı teknesinin batmasının ardından ortaya çıkan gerginlik sürüyor.
Tayvan medyasındaki haberlere göre, Çin Sahil Güvenliği, Kinmen Adası yakınında 23 yolcu taşıyan gezinti teknesini durdurarak kontrol etti.
Tayvan Okyanus İşleri Bakanı Kuan Bi-ling, olayın "halkın duygularını incittiğini ve paniğe sebep olduğunu" belirterek, tepkisini dile getirdi.
Başbakan Chen Chien-jen de Mecliste yaptığı konuşmada, "Umarız Tayvan Boğazı'ndaki taraflar, Kinmen ile Şiamen arasındaki suların güvenliğinin sağlanması ve iki yakadaki insanların sağlıklı ve düzenli iletişimi sürdürebilmesi için akılcılığa, karşılıklılığa ve işbirliğine dayalı bir yaklaşımı benimser." ifadesini kullandı.
Kinmen Adası'nda balıkçı teknesinin alabora olması
Tayvan'ın kontrolündeki Kinmen Adası'nda 14 Şubat'ta sahil güvenlik ekiplerince takip edilen balıkçı teknesi alabora olmuş, kazada teknede bulunan 2 Çinli balıkçı hayatını kaybederken, 2'si kurtarılmıştı.
Pekin yönetimi, Bahar bayramı tatilinde yaşanan olaya tepki gösterirken, bölgedeki devriye faaliyetini artıracağını bildirmişti.
Çin'in Fucien eyaletinin Şiamın şehrine yaklaşık 10 kilometre mesafedeki Kinmen Adası, Tayvan'ın kontrolünde olmasına karşın Çin ana karasına daha yakın konumda bulunuyor.
Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık ve egemenlik ihtilafı sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Tayvan ve Çin arasında Kinmen Adası gerginliği devam ediyor - Son Dakika
Survivor All Star'da Acun Ilıcalı, efsane futbolcu Ronaldinho'nun yarışmaya konuk olacağını duyurdu. Ronaldinho, Sercan Yıldırım ile gösteri maçında yer alacak.
Resmi Gazete'de yer verilen ilana göre Sağlık Bakanlığı 15 bini hemşire, 2 bini ebe olmak üzere 27 bin personel alacak.
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde CHP'li Belediye Başkanı Zeki Bilgin'in, yeniden aday gösterildiği ilçedeki adaylık başvurusu YSK'ya geç teslim edildiği gerekçesiyle kabul edilmedi. Parti yönetimi elektrik kesintisi nedeniyle listenin 17.08'de girildiğini öne sürerek itirazda bulundu.
Ankaragücü-Galatasaray maçında tribünlerden çekilen bir görüntü infial yarattı. Söz konusu videoda Icardi'nin rakip tribünlere skandal bir hareket yaptığı görülürken, Ankaragücü kulübü TFF'ye başvuru yapacaklarını açıkladı. Sarı Kırmızılı bazı taraftarlar ise görüntünün montaj olduğunu ileri sürdü. Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Burak Kızılhan ise hareketin seviyesizlik ve tribünleri sahaya indirme çabası olduğunu söyleyerek TFF'ye Icardi'nin PFDK'ya sevk edilmesi çağrısında bulundu.
AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, katıldığı bir televizyon canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Kurum, İstanbul için yapılan son anketlerdeki durumu anlatarak, ''Anketlerde 1.5-2 puan öne geçtik.'' ifadelerini kullandı.
İsrail ordusu, yüzlerce Filistinli ailenin yerlerinden edilmesinin ardından Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Zeytun Mahallesi'ne askeri saldırı başlattı. Hamas'ın altyapısına odaklanılacağı belirtilirken, binlerce Filistinli tekrar yollara düştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'ya resmi ziyarette bulunan Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile ortak basın toplantısı düzenledi. Arnavutluk'ta 3 ayda hastane inşa ettiklerini söyleyen Erdoğan, ''Bu konuda sayın Rama'yla iddiaya girmiştik. Hamdolsun 3 ay gibi rekor sürede hastanemizi inşa ettik.'' dedi. Rama ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, ''Sizin söylediğiniz söz gerçekleştirilir. Verilen sözler tutulur. Arnavutlarla yaptığınız bu iddiayı kazandınız. Size alenen teşekkür etmek istiyorum.'' yanıtını verdi.
YRP lideri Fatih Erbakan'ın, AK Parti'yle ittifak temaslarının kesilmesiyle ilgili olarak sarf ettiği ''Bize il ve ilçe adaylıkları yerine 2-3 Belediye Meclisi üyeliği teklif ettiler. Anketlerde binde 6-7 civarında oyu görünen BBP'ye teklif ettikleriyle aynı.'' sözlerine BBP'den tepki geldi. BBP Genel Başkan Yardımcısı Fehmi Güney yaptığı açıklamada, ''Kardeşlerimizin partisi olarak gördüğümüz YRP Genel Başkanı Sayın Fatih Erbakan'ı, partimiz ve mensuplarından özür dilemeye davet ediyoruz.'' ifadelerini kullandı.
Sizin düşünceleriniz neler ?