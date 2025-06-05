Tayvanlı Bilgisayar Korsanlarına Tutuklama Emri - Son Dakika
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Tayvanlı Bilgisayar Korsanlarına Tutuklama Emri

05.06.2025 14:05
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Çin, Tayvanlı bilgisayar korsanları hakkında tutuklama emri çıkardı, siber saldırılarla suçluyor.

Çin'de siber saldırılar düzenledikleri iddia edilen bilgisayar korsanları şebekesine mensup olduklarından şüphelenilen Tayvanlı 20 kişi hakkında tutuklama emri çıkarıldı.

Ülkenin güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangcou şehrinin Tienhı ilçesi Kamu Güvenliği Bürosundan yapılan açıklamada, bu kişilerin Tayvan'da iktidardaki Demokratik İlerici Parti (DPP) ile bağlantılı faaliyet yürüten bilgisayar korsanları şebekesinden oldukları öne sürüldü.

Ning Envey'in elebaşı olduğu iddia edilen gruba mensup 20 kişi hakkında tutuklama emri çıkarılırken şüphelilerin yakalanması için bilgi sağlayanlara 10 bin yuan (1390 dolar) para ödülü verileceği belirtildi.

Tienhı Emniyeti, daha önce Guangcou şehrindeki teknoloji şirketine yönelik siber saldırıdan Tayvanlı bilgisayar korsanlarını sorumlu tutmuştu.

Söz konusu grubun son yıllarda Çin ana karasına yönelik siber casusluk faaliyetleri yürüttüğü, bu kapsamda 10 eyalette aralarında savunma sanayisi, mülki idare, enerji, hidroelektrik ve ulaştırma sektörlerinin olduğu 1000'den fazla kritik ağdaki açıkları sorgulayarak sızma ve saldırı girişimlerinde bulunduğu iddia edilmişti.

Tayvan hükümetine bağlı kuruluşa işaret edildi

Çin Ulusal Bilgisayar Acil Durum Yanıt Merkezi öncülüğündeki üç siber güvenlik ajansı, bilgisayar korsanlarının bağlantılı olduğu öne sürülen Tayvan hükümetine bağlı "Bilgi, İletişim ve Elektronik Kuvvet Komutanlığı (ICEFCOM)" adlı kuruluş hakkında rapor yayımladı.

ICEFCOM'un, Tayvan'ın önceki lideri Tsai Ing-wen'in 2016'da iktidara gelmesinin ardından ABD'nin desteğiyle kurulduğu ileri sürülen raporda, kuruluşun Çin ana karası ile Hong Kong ve Makau özel idari bölgelerindeki hedeflere siber saldırılar ve sızma operasyonları yürüterek hassas veri ve kilit enformasyonu ele geçirmekle görevli olduğu, ayrıca ABD'deki Çin karşıtı güçlerle birlikte kamuoyu oluşturma ve bilişsel savaş faaliyetleri yürüttüğü iddialarına yer verildi.

Tayvan iktidar partisi DPP'nin Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Vekili Michael Chen, iddialara ilişkin yaptığı açıklamada, ana karayı yöneten Çin Komünist Partisinin (ÇKP) sorun çıkarmak için bahane aradığını savundu.

Chen, "Sızma, siber saldırı, bilişsel savaş ve gri bölge taktikleri söz konusu olduğunda ÇKP, açık arayla en büyük faildir." ifadesini kullandı.

Çin-Tayvan anlaşmazlığı

Çin'in, topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık ve egemenlik ihtilafı sürüyor.

Son yıllarda Tayvan üzerindeki askeri baskıyı artıran Pekin yönetimi, Ada'nın ana kara ile yeniden birleşmesi için gerekirse güç kullanabileceğini vurguluyor.

Tarafların son yıllarda birbirlerine karşı siber saldırılar dahil gri bölge taktiklerine daha fazla başvurduğu gözleniyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Bilgisayar, Teknoloji, Politika, Güncel, Tayvan, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tayvanlı Bilgisayar Korsanlarına Tutuklama Emri - Son Dakika

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