Tayyare Tamirhanesi Emektarları, Tepebaşı'nda Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tayyare Tamirhanesi Emektarları, Tepebaşı'nda Buluştu

04.05.2026 15:25  Güncelleme: 16:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tepebaşı Belediyesi Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı’nda "Eskişehir Tayyare Tamirhanesi Emektarları Birlik ve Vefa Buluşması" düzenlendi. Buluşmaya katılan Belediye Başkanı Ahmet Ataç, "Eskişehir’de 100’üncü yılını kutlayan bir müessesenin emektarlarıyla birlikte olmak çok güzel" dedi.

(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'nda "Eskişehir Tayyare Tamirhanesi Emektarları Birlik ve Vefa Buluşması" düzenlendi. Buluşmaya katılan Belediye Başkanı Ahmet Ataç, "Eskişehir'de 100'üncü yılını kutlayan bir müessesenin emektarlarıyla birlikte olmak çok güzel" dedi.

"Eskişehir Tayyare Tamirhanesi Emektarları Birlik ve Vefa Buluşması", Tepebaşı Belediyesi Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'nda gerçekleştirildi. Hava İkmal Bakım Merkezi'nin 100'üncü yıl buluşmasına, Başkan Ataç da katıldı."

Türk havacılık tarihine önemli katkılar sunan Tayyare Tamirhanesi emektarlarının bir araya geldiği etkinlikte, emekli teknisyenler Abdullah Baş ve Fuat Keskin, emekli mühendis Zeliha Aziret ile emekli öğretmen Süleyman Sırrı Kabadayı konuşmacı olarak yer aldı. Konuşmacılar tamirhanenin tarihi sürecinden ve yaşanan dostluklardan bahsetti.

Ataç, "Eskişehir'de 100'üncü yılını kutlayan bir müessesenin emektarlarıyla birlikte olmak çok güzel. Bu vesile ile 100'üncü yılınız kutlu olsun. Tayyare Tamirhanesinde hizmetleri, bilgi ve birikimiyle Türk havacılığına değer katan tüm hemşerilerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tayyare Tamirhanesi Emektarları, Tepebaşı'nda Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ahmet Çakar, Okan Buruk’u yerden yere vurdu: Fatih Terim özentisi Ahmet Çakar, Okan Buruk'u yerden yere vurdu: Fatih Terim özentisi
Hindistan’da kontrolden çıkan fil, sürücüsünü ezip başında nöbet tuttu Hindistan'da kontrolden çıkan fil, sürücüsünü ezip başında nöbet tuttu
Düğün fotoğrafçısının korkunç sonu kamerada Düğün fotoğrafçısının korkunç sonu kamerada
Malatya’da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 3 ölü, 22 yaralı Malatya'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 3 ölü, 22 yaralı
Galatasaray’dan Gabriel Sara için karar: Bu parayı veren imzayı attırır Galatasaray'dan Gabriel Sara için karar: Bu parayı veren imzayı attırır
Kız kardeşlerinin cansız bedenini sevgilisinin evinde buldular Kız kardeşlerinin cansız bedenini sevgilisinin evinde buldular

16:02
Fener’in eski yıldızından inanılmaz gol
Fener'in eski yıldızından inanılmaz gol
15:05
Hürmüz’de sıcak saatler Körfez ülkesine ait petrol tankeri vuruldu
Hürmüz'de sıcak saatler! Körfez ülkesine ait petrol tankeri vuruldu
14:58
Türk futbolunu karıştıran görüntü 9 gollü maça şike soruşturması
Türk futbolunu karıştıran görüntü! 9 gollü maça şike soruşturması
14:30
Yine okul yanı yine silah sesleri Peş peşe tetiğe bastı
Yine okul yanı yine silah sesleri! Peş peşe tetiğe bastı
14:13
4 kişilik ailenin tatili facia ile bitti 2 çocukları öldü, anne-baba yoğun bakımda
4 kişilik ailenin tatili facia ile bitti! 2 çocukları öldü, anne-baba yoğun bakımda
14:05
MHP lideri Bahçeli’den Amedspor Başkanı Nahit Eren’e tebrik mesajı
MHP lideri Bahçeli'den Amedspor Başkanı Nahit Eren’e tebrik mesajı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2026 16:22:52. #7.12#
SON DAKİKA: Tayyare Tamirhanesi Emektarları, Tepebaşı'nda Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.