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Tazyikli su havaya fışkırdı, cadde göle döndü - Son Dakika
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Tazyikli su havaya fışkırdı, cadde göle döndü

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kanalizasyon hattının patlaması sonucunda pis su caddeye yayıldı. Patlama sonucu yüzeye çıkan su, caddeyi göle çevirirken vatandaşlara ve esnafa zor anlar yaşattı. Olayın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüleri ise sosyal medyada paylaşıldı.

22.01.2024 - 18:12,
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Tazyikli su havaya fışkırdı, cadde göle döndü

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Fevzipaşa Mahallesinde kanalizasyon hattının patlaması sonucunda pis su caddeye yayıldı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Fevzipaşa Mahallesi Güveniş Caddesi'nde kanalizasyon patladı. Kanalizasyon borusunun patlaması sebebiyle yüzeye çıkan su caddeyi göle çevirirken, vatandaşlara ve esnafa zor anlar yaşattı.

Tazyikli kanalizasyon suyu metrelerce yükseğe ulaşırken, o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay nedeniyle mahallede kısa süreli su kesintisi yaşandı.

Tazyikli su havaya fışkırdı, cadde göle döndü
Kaynak: İHA
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Çerkezköy, Tekirdağ, Yerel Haberler, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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