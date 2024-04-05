TBB: Avukatlar Ekonomik ve Fiziki Şiddetle Karşı Karşıya

Türkiye Barolar Birliği (TBB), avukatların ve baroların ekonomik sürdürülebilirliğinin en alt düzeye indiğini, avukatların yalnızca ekonomik değil, hukuki ve fiziki şiddetle de karşı karşıya olduğunu belirtti.
TBB'den "5 Nisan Avukatlar Günü" dolayısıyla yapılan yazılı açıklamada, adalete erişim için güçlü avukat, güçlü avukat için güçlü baro gerektiği ifade edildi.
Baroların yalnızca meslek örgütü değil, yurttaşların hak ve özgürlüklerinin takipçisi olduğu vurgulanan açıklamada, baroların ve avukatların zayıf düşmesi halinde en büyük zararı yurttaşların ve hukuk düzeninin göreceği bildirildi.
"Mesleğimizin ve baroların ekonomik sürdürülebilirliği tarihimizin en alt düzeyine inmiş durumdadır. Yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda hukuki ve fiziki şiddetle de karşı karşıyayız." ifadesi kullanılan açıklamada, "avukatların müvekkilleriyle özdeşleştirildikleri, yargılandıkları, darbedildikleri ve öldürüldükleri" kaydedildi.
"Avukatlar için de adalet" istendiği belirtilen açıklamada, avukatlık stajının ardından "avukatlık meslek sınavı" düzenlenmesi, avukatlara yönelik şiddetin son bulması, bunların faillerinin en ağır yaptırımlarla cezalandırılmaları, CMK ücret tarifesinin emek ve mesaiyi karşılayacak düzeye getirilmesi, adli yardım ödeneklerinin artırılması, bağlı çalışan avukatların hukuki statülerinin güvence altına alınması ve yargının kurucu unsurları arasında eşitlik ve adil bir temsil gücü istendiği ifade edildi.
Açıklamada ayrıca, 27 Nisan Cumartesi Ankara'da avukatların çözüm bekleyen sorunlarını dile getirmek amacıyla TBB, barolar ve avukatların katılımıyla bir buluşma düzenleneceği de duyuruldu.
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