TBB Meclisi, Seçer'in tutuklanması sonrası Başkan Vekili seçimi için toplanıyor - Son Dakika
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TBB Meclisi, Seçer'in tutuklanması sonrası Başkan Vekili seçimi için toplanıyor

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TBB Meclisi, Seçer\'in tutuklanması sonrası Başkan Vekili seçimi için toplanıyor
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Türkiye Belediyeler Birliği Birlik Meclisi, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in görevden uzaklaştırılması ve tutuklanması nedeniyle Başkan Vekili seçimi için bugün saat 14.30'da toplanacak. Adaylar YENİ Partili Ayşe Ünlüce ile AK Partili Tahir Büyükakın; CHP, Ünlüce'yi destekleyeceğini açıkladı.

(ANKARA) - Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in görevden uzaklaştırılması ve tutuklanması nedeniyle TBB Birlik Meclisi bugün Başkan Vekili seçimi gündemiyle toplanacak. Seçimde YENİ Partili Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ve AK Partili Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın aday oldu.

TBB Birlik Meclisi, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in görevden uzaklaştırılması ve tutuklanması nedeniyle TBB Başkan Vekili seçimi gündemiyle saat 14.30'da bir otelde toplanacak. Seçimde şu ana kadar YENİ Parti'den Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ve Cumhur İttifakı'ndan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın aday oldu.

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Ayşe Ünlüce'yi destekleyeceklerini açıklamıştı.

Kaynak: ANKA
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