TBB'den Adalet Bakanı'na yanıt: Öncelik savunmayı güçlendirmek

Türkiye Barolar Birliği'nden (TBB) yapılan açıklamada, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yargı süreçlerinde yapay zeka kullanımına ilişkin değerlendirmeleri eleştirildi. Açıklamada, adalete erişim hakkının yalnızca mahkemeye başvuru değil, nitelikli hukuki yardım ve sürecin etkin yürütülmesini de kapsadığı belirtilerek, devletin öncelikli görevinin avukata erişimi yaygınlaştırmak, savunmayı güçlendirmek ve adalete erişimi sağlayan yapısal mekanizmaları kurmak olduğu ifade edildi.

TBB, yüksek yargı harçları, yargılamaların uzunluğu ve kararların öngörülemezliği gibi yapısal sorunlara dikkat çekerek, adli yardım sisteminin güçlendirilmesi ve kamu destekli hukuk sigortası gibi kalıcı çözümlerin hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Avukatların yapay zeka dahil teknolojik gelişmelerden yararlanacağı ancak bu araçların insan hakları güvencelerinin yerine geçmemesi gerektiği belirtilen açıklamada, kişisel verilerin korunması, sır saklama yükümlülüğü ve mesleki bağımsızlık ilkelerinin titizlikle korunması gerektiği ifade edildi.

Sonuç olarak, adalete erişimin sağlanmadığı ve savunmanın güçlendirilmediği bir sistemde teknolojik çözümlerin yapısal sorunların üzerini örten geçici araçlara dönüşme riski taşıdığı uyarısı yapıldı. Kalıcı çözümün, güçlü bir hukuk devleti iradesiyle savunmayı güçlendiren, avukata erişimi güvence altına alan ve yargı bağımsızlığını tesis eden politikalar olduğu vurgulandı.