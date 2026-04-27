TBB'den Adalet Bakanı'na yanıt: Öncelik savunmayı güçlendirmek

27.04.2026 03:52
Türkiye Barolar Birliği, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yargıda yapay zeka kullanımına ilişkin açıklamalarına tepki göstererek, devletin öncelikli görevinin avukata erişimi yaygınlaştırmak ve savunma hizmetini güçlendirmek olduğunu vurguladı.

Türkiye Barolar Birliği'nden (TBB) yapılan açıklamada, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yargı süreçlerinde yapay zeka kullanımına ilişkin değerlendirmeleri eleştirildi. Açıklamada, adalete erişim hakkının yalnızca mahkemeye başvuru değil, nitelikli hukuki yardım ve sürecin etkin yürütülmesini de kapsadığı belirtilerek, devletin öncelikli görevinin avukata erişimi yaygınlaştırmak, savunmayı güçlendirmek ve adalete erişimi sağlayan yapısal mekanizmaları kurmak olduğu ifade edildi.

TBB, yüksek yargı harçları, yargılamaların uzunluğu ve kararların öngörülemezliği gibi yapısal sorunlara dikkat çekerek, adli yardım sisteminin güçlendirilmesi ve kamu destekli hukuk sigortası gibi kalıcı çözümlerin hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Avukatların yapay zeka dahil teknolojik gelişmelerden yararlanacağı ancak bu araçların insan hakları güvencelerinin yerine geçmemesi gerektiği belirtilen açıklamada, kişisel verilerin korunması, sır saklama yükümlülüğü ve mesleki bağımsızlık ilkelerinin titizlikle korunması gerektiği ifade edildi.

Sonuç olarak, adalete erişimin sağlanmadığı ve savunmanın güçlendirilmediği bir sistemde teknolojik çözümlerin yapısal sorunların üzerini örten geçici araçlara dönüşme riski taşıdığı uyarısı yapıldı. Kalıcı çözümün, güçlü bir hukuk devleti iradesiyle savunmayı güçlendiren, avukata erişimi güvence altına alan ve yargı bağımsızlığını tesis eden politikalar olduğu vurgulandı.

Uyuşturucu bağımlısı durak yanında uyuyakaldı Uyuşturucu bağımlısı durak yanında uyuyakaldı
İspanya’da binlerce kişi Filistin için toplandı, “Soykırıma ve savaşa hayır” dedi İspanya'da binlerce kişi Filistin için toplandı, “Soykırıma ve savaşa hayır” dedi
Almanya, bir mayın arama gemisini Akdeniz’e sevk edecek Almanya, bir mayın arama gemisini Akdeniz'e sevk edecek
Parkta iki grup tabanca ve bıçakla birbirine girdi: 2 yaralı Parkta iki grup tabanca ve bıçakla birbirine girdi: 2 yaralı
Dur ihtarına uymayan hırsız aracının lastikleri indirilerek yakalandı Dur ihtarına uymayan hırsız aracının lastikleri indirilerek yakalandı
Sahiplerinin yaşamını yitirdiği evden 1 kamyon çöp çıkarıldı Sahiplerinin yaşamını yitirdiği evden 1 kamyon çöp çıkarıldı

23:43
Trump’ın “İran’ın 3 günü kaldı“ sözüne ağır yanıt: 4 katı zarar veririz
Trump'ın "İran'ın 3 günü kaldı" sözüne ağır yanıt: 4 katı zarar veririz
22:30
Beykoz’da alevler, soğutma çalışmaları sırasında yeniden yükseldi
Beykoz'da alevler, soğutma çalışmaları sırasında yeniden yükseldi
22:01
Şampiyonluk ateşini yaktılar Galatasaray, Fenerbahçe’ye gol oldu yağdı
Şampiyonluk ateşini yaktılar! Galatasaray, Fenerbahçe'ye gol oldu yağdı
22:00
Domenico Tedesco’ya istifa çağrısı
Domenico Tedesco'ya istifa çağrısı
21:48
Pilot istifra etti, uçak Antalya Havalimanı’na acil iniş yaptı
Pilot istifra etti, uçak Antalya Havalimanı'na acil iniş yaptı
20:14
Mantar ararken top mermisi buldu, 20 metre taşıdı
Mantar ararken top mermisi buldu, 20 metre taşıdı
