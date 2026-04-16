TBB'den Belediyecilik Forumu... Suat Yıldız: "Belfor Geliştirmekte Olduğumuz Belediyeler Arası İş Birliği Zincirinin Önemli Halkalarından Biridir"

(ANKARA) - Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından belediyeler arasında iş birliğini güçlendirmek, iyi uygulamaların paylaşımını artırmak ve yerel yönetimlerde deneyim aktarımını yaygınlaştırmak amacıyla Belediyecilik Forumu (BELFOR) düzenlendi. Forumun açılış konuşmasını yapan TBB Genel Sekreteri Suat Yıldız, "Yerelde üretilen pek çok değerli uygulama, çoğu zaman yerelde kalmakta ve yaygınlaşma imkanı bulamamaktadır. Belediyelerimiz bu uygulamaları görünür kılmayı, geliştirmeyi ve birbirinden öğrenmeyi teşvik eden platformların oluşturulmasını arzu etmektedir. TBB olarak biz bu ihtiyacı görüyor ve ihtiyaca yanıt üretecek tüm olanaklarımızı seferber ediyoruz. BELFOR işte bu seferberliğin bir ürünüdür ve geliştirmekte olduğumuz belediyeler arası iş birliği zincirinin önemli halkalarından biridir" dedi.

TBB tarafından belediyeler arasında iş birliğini güçlendirmek, iyi uygulamaların paylaşımını artırmak ve yerel yönetimlerde deneyim aktarımını yaygınlaştırmak amacıyla TBB ana hizmet binasında gerçekleştirilen Belediyecilik Forumu (BELFOR) başladı. Foruma Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu, Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ve Bağlar Belediyesi Eşbaşkanı Siraç Çelik de katıldı.

İki gün sürecek ve Türkiye'nin farklı belediyelerinden 700'den fazla başvurunun yapıldığı BELFOR'da, belediyelerin 225 özel proje uygulamasının tanıtımı yapılıyor.

TBB Genel Sekreteri Suat Yıldız, açılışta yaptığı konuşmada, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarına değindi ve hayatını kaybedenleri anarak, yaralılara şifa diledi.

TBB olarak belediyelerin sadece hizmet üretme değil, aynı zamanda kurumsal, yönetsel ve vizyoner kapasitelerinin de geliştirilmesini temel öncelikleri arasında gördüklerini vurgulayan Yıldız, şöyle devam etti:

"Bu anlayışla, belediyelerimiz arasında iş birliğini güçlendiren, karşılıklı öğrenmeyi teşvik eden ve katılımcı bir yerel yönetim kültürünü besleyen çalışmaları son derece önemsiyoruz. Bugün burada açılışını gerçekleştirdiğimiz, yarın da yine zengin sunum ve tartışmalarla sürecek olan Belediyecilik Forumu, yani BELFOR, tam olarak bu ihtiyacın sonucu olarak ortaya çıkmıştır."

"BELFOR geliştirmekte olduğumuz belediyeler arası işbirliği zincirinin önemli halkalarından biridir"

Geçtiğimiz Aralık ayında, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi iş birliğiyle düzenlediğimiz 7'nci Ulusal Yerel Yönetimler Sempozyumu kapsamında bir pilot uygulama şeklinde hayata geçirdiğimiz bu forum, kısa sürede önemli bir karşılık buldu. O gün, farklı şehirlerden gelen belediyelerimizin kendi uygulamalarını doğrudan anlatma imkanı bulması; akademi, yerel yönetimler ve sivil toplum arasında güçlü bir etkileşim zemini yaratttı. Bu deneyim bize şunu açık şekilde gösterdi: Yerelde üretilen pek çok değerli uygulama, çoğu zaman yerelde kalmakta ve yaygınlaşma imkanı bulamamaktadır. Belediyelerimiz bu uygulamaları görünür kılmayı, geliştirmeyi ve birbirinden öğrenmeyi teşvik eden platformların oluşturulmasını arzu etmektedir. TBB olarak biz bu ihtiyacı görüyor ve ihtiyaca yanıt üretecek tüm olanaklarımızı seferber ediyoruz. BELFOR işte bu seferberliğin bir ürünüdür ve geliştirmekte olduğumuz belediyeler arası işbirliği zincirinin önemli halkalarından biridir.

"TBB olarak demokratik karar alma süreçlerinin güçlenmesini son derece önemsiyoruz"

Bugün geldiğimiz noktada, forumumuza; Türkiye'nin dört bir yanından farklı ölçekteki belediyelerin, farklı birimlerinden 700'e yakın iyi uygulama örneği gönderilmiş olması, bu ihtiyacın ne kadar güçlü olduğunu ve belediyelerimizin bu platforma ne denli sahip çıktığını ortaya koymuştur. Bu tablo bizler için son derece kıymetlidir. Bu sadece bir sayı değildir; bu, yerelde üretilen bilgi, deneyim ve çözüm kapasitesinin büyüklüğünü gözler önüne seren güçlü bir göstergedir. Bu forumda; sosyal politikadan gençlik çalışmalarına, çevre ve su yönetiminden katılımcı yönetime, yerelde alternatif ekonomi modellerinden teknolojik yeniliklere kadar geniş bir yelpazede, belediyelerimizin geliştirdiği uygulamaları birlikte değerlendirme fırsatı bulacağız. Aynı zamanda akademisyenlerimizin ve uzmanlarımızın katkılarıyla bu uygulamaların daha da geliştirilmesine yönelik önerileri dinleyeceğiz. TBB olarak bizler, yerel yönetimlerde katılımcı yöntemlerin yaygınlaşmasını ve demokratik karar alma süreçlerinin güçlenmesini son derece önemsiyoruz. Bu nedenle Belediyecilik Forumu'nu yalnızca bir etkinlik olarak değil; aynı zamanda bir öğrenme, paylaşma ve birlikte üretme platformu olarak görüyoruz. İnanıyoruz ki BELFOR kalıcılaşacak, gelenekselleşecek ve önümüzdeki yıllardaki BELFOR etkinliklerimizde başvuru sayısı da katlanarak artacaktır.

"Uygulamaların daha iyi duyulması, görülmesi ve geliştirilmesi yolunda, Birlik olarak sorumluluğumuzun farkındayız"

Açıklıkla vurgulamak gerekir ki bugün ve yarın forumda ortaya konulacak her deneyim, paylaşılacak her uygulama ve yapılacak her katkı; yalnızca bir belediyeyi değil, tüm yerel yönetim sistemimizi ileriye taşıyacaktır. Uygulamaların daha iyi duyulması, görülmesi ve geliştirilmesi yolunda, Birlik olarak sorumluluğumuzun farkındayız. Bu anlayışla, Belediyecilik Forumu'nun verimli, üretken ve ilham verici sonuçlar doğuracağına yürekten inanıyorum. Programın hazırlanmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma, katkı sunan akademisyenlerimize ve katılım sağlayan tüm belediyelerimize ve bugün burada bulunan belediye başkanlarımıza teşekkür ediyor;Sizleri saygıyla selamlıyorum."

Açılış konuşmasının ardından forumun "Başkanlar Oturumu"nda, katılımcı 11 belediye başkanı, belediyelerinde hayata geçirdikleri iyi uygulama örneklerini katılımcılarla paylaştı.

Forum; Sosyal Politika, Gençlik Politikaları, Demokratik Belediyecilik ve Katılımcılık, Bakım Hizmetleri, Çevre ve Su Politikaları, Üretim ve Tüketim Açısından Alternatif Ekonomik Modeller, Kamusal Alanların İyileştirilmesi ile Bilimsel ve Teknolojik Yenilik başlıklarında oturumlarıyla devam edecek.