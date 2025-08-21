TBB'den Belediyelere Afet Yönetmeliği Taslağı - Son Dakika
TBB'den Belediyelere Afet Yönetmeliği Taslağı

21.08.2025 12:25
TBB, belediyelerde afet birimlerinin teşkilatlanması için tip yönetmelik taslağını gönderdi.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB), belediyelerde afet birimlerinin teşkilatlanması, koordinasyon eksikliklerinin giderilmesi ve görev tanımlarında uygulama birliğinin sağlanması amacıyla hazırladığı "tip yönetmelik taslağını" belediyelere gönderdi.

TBB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, belediyelerin afet birimlerinde yaşanan farklılıklar ve sorunlara yönelik incelemede, büyükşehir belediyelerinde 53 farklı isim altında şube müdürlüğü kurulduğu, 51 il belediyesinin ise 18'inde afet müdürlüğünün bulunmadığı belirlendi.

Birlik, 17 Haziran'da düzenlediği "Belediye Afet Birimlerinin Çalışma Usul ve Esaslarının Belirlenmesine Yönelik Tip Yönetmelik Çalıştayı"nda ortaya çıkan görüş ve öneriler doğrultusunda, büyükşehirlerdeki daire başkanlıkları ile il ve nüfusu 50 binin üzerindeki belediyelerdeki müdürlüklere yönelik iki ayrı tip yönetmelik taslağı hazırladı.

Tavsiye niteliğindeki metinler, belediyelerin ihtiyaçlarına göre uyarlayarak kullanabileceği şekilde belediyelere gönderildi.

Yönetmelik taslağında, büyükşehirler için afet koordinasyon merkezi, afet eğitimi ve afet risk yönetimi şube müdürlükleri, diğer belediyeler için ise idari ve mali işler, risk azaltma, müdahale ve iyileştirme şefliklerinin kurulması önerildi.

Kaynak: AA

Politika, Güncel, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
