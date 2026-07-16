TBB'den Deniz Göktaş İle İlgili Suç Duyurusu - Son Dakika
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TBB'den Deniz Göktaş İle İlgili Suç Duyurusu

16.07.2026 18:02
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TBB, havalimanında ters kelepçe uygulanan Göktaş için suç duyurusunda bulundu ve idari soruşturma talep etti.

(ANKARA) - TBB, kendi isteğiyle yurda dönüşü sırasında havalimanında gözaltına alınan Deniz Göktaş'a ters kelepçe uygulanması ve bu görüntülerin kamuoyuyla paylaşılması nedeniyle sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu. TBB, ayrıca İçişleri Bakanlığı'ndan da idari soruşturma açılmasını talep etti.

Türkiye Barolar Birliği (TBB), kendi isteğiyle Türkiye'ye dönüşü sırasında havalimanında gözaltına alınan Deniz Göktaş'a ters kelepçe uygulanması ve gözaltı görüntülerinin kamuoyuyla paylaşılması nedeniyle sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

TBB'den yapılan açıklamada, kaçma şüphesi bulunmayan veya kendisine ya da başkasına zarar verme ihtimali olmayan kişilere kelepçe uygulanmasının yasal dayanağının bulunmadığı belirtildi.

"MASUMİYET KARİNESİ VE LEKELENMEME HAKKI İHLAL EDİLDİ"

Deniz Göktaş'a ters kelepçe uygulanmasının yanı sıra bu görüntülerin kamuoyuyla paylaşılmasının, masumiyet karinesi ve lekelenmeme hakkına aykırı olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu uygulamanın masumiyet karinesine ve lekelenmeme hakkına aykırı şekilde soruşturmanın gizliliğini de ihlal ederek insan onurunu aşağılamaya dönük şekilde teşhir edilmesi; eylemleri gerçekleştirenlerin ve bu fiilleri engellemekle görevli olduğu halde engellemeyenlerin cezai ve idari sorumluluğunu gerektirmektedir. Bu çerçevede talebimiz, sorumluların tespit edilerek şüpheliler hakkında kamu davası açılmasına ilişkindir."

Öte yandan aynı konuda İçişleri Bakanlığı'na yapılan başvuru ile de ters kelepçe uygulamasına ve bu görüntülerin teşhir edilmesine sebebiyet veren eylemlerin kolluk görevlileri bakımından görev ve yetkilerini kötüye kullanmak suretiyle zor kullanma yetkisi sınırının aşılması ve soruşturmanın gizliliğini ihlal suçunu oluşturması nedeniyle gerekli idari soruşturmanın yapılarak ilgili kamu görevlileri hakkında disiplin işlemlerinin yapılması talep edilmektedir."

Kaynak: ANKA

Türkiye Bankalar Birliği, İnsan Hakları, Güvenlik, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel TBB'den Deniz Göktaş İle İlgili Suç Duyurusu - Son Dakika

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