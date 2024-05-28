TBB: İsrail\'in Filistin kampına saldırısı büyük bir utanç

Güncel

Türkiye Barolar Birliğinden (TBB), İsrail'in, Refah kentinde aralarında çocukların da bulunduğu yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı kampa saldırısına ilişkin, "Uluslararası kurum ve kuruluşların bu vahşeti durduramaması, dünya tarihine büyük bir utanç olarak geçecektir." değerlendirmesinde bulunuldu.

TBB'den yapılan yazılı açıklamada, Filistin halkına karşı işlediği savaş suçlarına bir yenisini ekleyen İsrail'in, daha önce yerinden ettiği insanların kaldığı çadır kente yönelik saldırısının, insanlığa saldırı anlamını taşıdığı belirtildi.

Açıklamada, "Yanarak çöken çadırlarda içlerinde çocukların ve kadınların da bulunduğu en az 45 masum insanın hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralının da bulunduğu gerçeği ortadayken, uluslararası kurum ve kuruluşların bu vahşeti durduramaması, dünya tarihine büyük bir utanç olarak geçecektir." ifadelerine yer verildi.

TBB'nin daha evvel savaş ve soykırım suçlarının cezalandırılması için Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) nezdinde İsrail'in işlediği suçlarla ilgili başvuruda bulunduğu hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Daha önce yaptığımız başvuruda 'soykırım kastı' kavramının üzerinde durarak, bu kastın varlığının delili olan fiilleri ve açıklamaları ortaya koymuştuk. UCM Savcılığının, aralarında devlet başkanının da bulunduğu bazı İsrailli yetkililer hakkında tutuklama talep ederken ortaya koyduğu hukuki değerlendirmede 'soykırım suçu'nun unsurlarına yer vermemiş olmasının ne denli büyük bir eksiklik olduğu bugün bir kez daha görülmüştür. Daha önceki başvurularımızda ve açıklamalarımızda da ifade ettiğimiz üzere, Filistinlilere karşı en ağır insanlık suçları işlenmektedir. Uluslararası hukukun, çocuklar ve masum siviller hayatlarını kaybettikten sonra failleri cezalandırması adaletin yerine gelmesini sağlamayacaktır. Aslolan soykırım kastının varlığının artık daha da belirgin olduğu insanlığa karşı suçların derhal engellenmesidir."