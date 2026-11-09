TBB, İzmir Aliağa\'daki patlamada ölen 10 işçi için ihmallerin araştırılmasını istedi

(ANKARA) - Türkiye Barolar Birliği (TBB), İzmir'in Aliağa ilçesindeki demir çelik fabrikasında meydana gelen patlama ve ardından çıkan yangına ilişkin açıklama yaptı. TBB, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin eksiksiz uygulanmasının hukuki bir zorunluluk olduğunu vurgulayarak olası ihmallerin ve sorumluların belirlenmesini istedi.

Türkiye Barolar Birliği, İzmir'in Aliağa ilçesindeki demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin yazılı açıklama yayımladı. Birlikten yapılan açıklama şu şekilde:

"İzmir Aliağa'daki demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. İşçilerin yaşam hakkı ihmallere kurban edilemez! İzmir'in Aliağa ilçesindeki demir çelik fabrikasında meydana gelen patlama ve ardından çıkan yangında 10 işçinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda işçinin yaralandığını derin bir üzüntüyle öğrendik.

Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü olayda yaşamını yitiren işçilerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. İşçilerin yaşam hakkının korunması, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin eksiksiz uygulanması hukuki bir zorunluluktur. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasını, varsa ihmallerin ve sorumluların belirlenmesini talep ediyor; hukuki sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna bildiriyoruz."