TBB Meclisi'nde Ahmet Türk'ün kayyum eleştirisi gerginliğe neden oldu - Son Dakika
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TBB Meclisi'nde Ahmet Türk'ün kayyum eleştirisi gerginliğe neden oldu

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Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Meclisi'nde Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün kayyum atamalarını eleştirdiği konuşmasına tepki gösteren bazı belediye başkanları arasında gerginlik yaşandı.

05.06.2024 14:26  Güncelleme: 15:57
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(ANKARA) - Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) yönetimini belirlemek üzere toplanan TBB Meclisi'nde Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün kayyum atamalarını eleştirdiği konuşmasına laf atılması üzerine gerginlik yaşandı. Bazı belediye başkanları bir süre bağırarak Türk'e ve kendilerini engellemek isteyen başkanlara tepki gösterdi.

TBB Meclisi, birliğin yeni yönetimini belirlemek üzere Ankara'da topandı. Türkiye'nin dört bir yanından belediye başkanlarının katıldığı seçimler öncesinde divan başkanlığını en yaşlı üye Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk yaptı. Türk açış konuşmasında konuşmasında demokratik seçimlerle göreve getirilen belediye başkanlarının atama yoluyla görevden alınmasını eleştirdi, Hakkari Belediye başkanlığına kayyum atanmasını kınadıklarını söyledi. Bunun üzerine salonda bulunan bazı belediye başkanları tepki göstermeye başladı. Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşkın ayağa kalkarak "Biz kınamıyoruz" diye bağırdı. Karşılıklı laf atmaların başlaması üzerine Ahmet Türk bir süre konuşmasına ara verdi. Yaklaşık beş dakika süren gerginlik sırasında Ahmet Türk kürsüden salondaki başkanların yerlerine oturmasını istedi, tavırlarının demokrasiyi ifade özgürlüğünü kabullenmemek olduğunu söyledi. Bazı belediye başkanları da "o konu buranın konusu değil, demokrasiyi kabullenmemek söz konusu değil" diye karşılık verdi. Daha sonra sükunet sağlandı ve Ahmet Türk toplantının diğer gündem başlıklarına geçti.

Kaynak: ANKA

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