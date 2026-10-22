TBB meclisinde 2027 gelir bütçesi 4 milyar 622 milyon lira olarak belirlendi

Türkiye Belediyeler Birliğinin (TBB) ekim ayı olağan meclis toplantısı yapıldı.

TBB Başkan Vekili ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'nin başkanlığındaki toplantıya, belediye başkanları ile TBB meclisi üyeleri katıldı.

TBB'nin Ana Hizmet Binası'nda gerçekleştirilen toplantıda "2027 Yılı Performans Programı" ve "2027 Mali Yılı Bütçesi" konuları görüşüldü.

"Görevi büyük bir onurla sürdüreceğim"

Toplantının açılışında konuşan Ünlüce, 15 Ekim'de gerçekleştirilen meclis toplantısında kendisine gösterilen güven için teşekkür ederek görevi büyük bir onurla sürdüreceğini söyledi.

Ünlüce, bugüne kadar Birliğe başkanlık eden ve yönetim kurullarında görev alarak emek veren herkese teşekkür etti.

TBB'nin belediyelerin kurumsal kapasitelerini geliştirmek, özellikle düşük bütçeli belediyelerin bütçelerine katkı sunmak, araç ve ekipman ihtiyaçlarını karşılamak ve önemli projelerine destek olmak amacıyla çalışmalar yürüttüğünü belirten Ünlüce, iyi uygulama örneklerinin belediyeler arasında paylaşılması ve ülke genelinde yaygınlaştırılması için gayret gösterdiklerini kaydetti.

Gündem maddelerine ilişkin sunumların gerçekleştirilmesinin ardından TBB'nin 2027 yılı gelir bütçesi 4 milyar 622 milyon lira olarak belirlendi.