TBD Başkanı Altınsaat ara tatilde ebeveynleri aşırı dijital yüklenmeye karşı uyardı

Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Başkanı Kenan Altınsaat, ebeveynlere 2026-2027 eğitim-öğretim yılının birinci dönem ara tatilinde çocuklarının internet kullanım alışkanlıklarını takip etmeleri ve "aşırı dijital yüklenme"yi önlemeleri tavsiyesinde bulundu.

Altınsaat, AA muhabirine, okullarda birinci dönem ara tatilinin öğrencilerce verimli ve faydalı geçirilebileceğini söyledi.

İnternetin hayatın önemli bir parçası haline geldiğine işaret eden Altınsaat, teknoloji devriminin içinde doğanların çocukluklarını dijital dünyada geçirdiğini dile getirdi.

Altınsaat, ekranlarla iç içe bulunan, internet üzerinden sosyalleşen, sokak oyunları yerine ekran oyunlarıyla eğlenen çocukların hayatı tamamen yeni ve farklı bir şekilde öğrendiğini anlattı.

"Çocukların dijital ortamlarda güvenliği ve gelişimi önemsenmeli"

Altınsaat, ebeveynlerin bu konularda daha sorumlu davranmasının önemine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Ebeveynler, çocukların dijital ortamlarda güvenliğini ve gelişimini önemsemeli, onların 'faydalı, eğitici ve doğru' içeriklerle buluşmasına yardım etmelidir. Televizyon dahil bütün ekranlar ve internetle sağlıklı ve doğru ilişki kurabilmek için doğru dijital alışkanlıklar edinme konusunda çocuklara yol gösterilmeli, zaman sınırlamaları getirilerek internet kullanımında ölçülü olmaları sağlanmalıdır. Ebeveynler, 2026-2027 eğitim-öğretim yılının birinci dönem ara tatilinde çocuklarının internet kullanım alışkanlıklarını takip etmeli. Sağlıklı ve bilinçli internet kullanma alışkanlıkları, çocukların teknolojiden tamamen uzak durması anlamına gelmiyor. Teknoloji kullanımı konusunda gerçekçi ve net kurallar belirlemek, çocukların 'en fazla fayda ve en az zarar' ilkesi içinde kalmasını sağlar."

Tatilde çocukların daha yoğun şekilde dijital araçları kullanacağına dikkati çeken Altınsaat, "Aşırı dijital yüklenme, çocukların sosyal, fiziksel, duygusal ve zihinsel gelişimine zarar verebilir. Ekranların, internetin, dijital oyunların ve sosyal medyanın kuşatması altındaki çocuklar, teknoloji kullanımı konusunda ancak 'besleyici, doğru, yararlı, gerektiği kadar ve gerektiği zaman teknoloji' ilkesiyle sağlıklı alışkanlıklar geliştirebilir" dedi.

Altınsaat, çocukları sanal dünyada karşılaşacakları kötü niyetli kişilere, oyun görünümündeki tehlikeli akımlara ve zararlı içeriklere karşı korumanın iyi birer "dijital ebeveyn" olmanın en önemli yolu olduğunu ifade etti.

İnternet ve sosyal ağlarda çocukların video izleme, anlık mesajlaşma ve oyun oynama gibi çevrim içi alışkanlıklarının düzenli takip edilmesi gerektiğini vurgulayan Altınsaat, dijital platformlarda oynanan çevrim içi oyunlarda çocukların zihinsel, kültürel, sosyal gelişimlerini destekleyen eğitici oyunların tercih edilmesi gerektiğini kaydetti.

"İnternette karşılaşılan her bilgi doğru ve güvenilir değil"

Altınsaat, dijital oyunların eğitim amaçlı kullanılmasıyla çocukların eğlenerek öğrenmesinin mümkün hale geldiğini dile getirerek, savaş, ölüm, şiddet, kavga, cinsellik ve İslamofobi ögeleri içeren dijital oyunlardan uzak durulmasının önem taşıdığını söyledi.

İnternette doğru bilgiye ulaşma yöntemini, "bilgiye farklı kaynaklardan ulaşmak, eleştirel bakış açısı geliştirmek ve bilgileri kıyaslamak" olarak aktaran Altınsaat, "İnternette karşılaşılan her bilgi doğru ve güvenilir değil." diye konuştu.

Altınsaat, internet ve sosyal medyadaki şüpheli linklere tıklanmaması, güvenilir olmayan mecralardan alışveriş yapılmaması, kişisel bilgilerin paylaşılmaması, bu ortamların gizlilik ve mahremiyet bilinciyle kullanılması gerektiğini dile getirdi.

Çocukların mahremiyet algısının zayıf olduğunu belirten Altınsaat, şunları kaydetti:

"Onların kolayca aldatılmalarının en önemli nedeni, internette hangi bilgileri paylaşacaklarını bilmemeleridir. Çocuklara, internet ve sosyal ağlarda tanımadıkları kişilerden uzak durması gerektiği söylenmelidir. Çocukların ekran başında geçirecekleri zaman sınırlandırılmalıdır. Hangi zaman dilimlerinde, ne kadar süre geçirecekleri net olarak belirlenmeli ve bu bir kural olarak uygulanmalıdır. Süreli kullanımın çok önemli olmasının yanı sıra internet ve sosyal medya ortamının çocuk tarafından 'doğru ve etik' kullanımının da çok önemli olduğu ebeveynler tarafından anlatılmalı, takip edilmelidir."

Altınsaat, teknolojinin amaç ve oyuncak olarak değil, araç olarak kullanılması gerektiğini ifade etti.

Çocukların, ekranın da etkisiyle daha hareketsiz bir yaşam sürdüğüne dikkati çeken Altınsaat, bu durumun yol açacağı olumsuzluklara karşı fiziksel aktivitelerin çoğaltılabileceğini söyledi.

Altınsaat, ebeveynlerin, "http://www.guvenlinet.org.tr" adresi ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğünce hazırlanan "Çocuklar Güvende Mobil Uygulaması" gibi mecralardan yararlanarak hem kendilerini hem de çocuklarını internetin zararlı içeriklerinden koruyabileceğini anlattı.

İnternette ve sosyal medyada karşılaşılan zararlı içeriklere dikkati çeken Altınsaat, bunların Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu bünyesindeki Bilgi İhbar Merkezine "https://www.ihbarweb.org.tr" adresinden iletilebileceğini sözlerine ekledi.