TBMM 106. Yılı ve Çocuk Bayramı Kutlamaları

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM'nin açılışının 106. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Genel Kurul'da düzenlenecek "TBMM Çocuk Özel Oturumu"na katılacak.

(TBMM/14.00)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Genel Başkanlık İstanbul Çalışma Ofisi'nde düzenlenecek Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı'na ve Ataşehir'de yapılacak "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" eylemine iştirak edecek.

(İstanbul/13.00/20.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TBMM Çocuk Özel Oturumu'na katılacak.

(TBMM/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayı tarımsal girdi fiyat endeksi, mart ayı yurt dışı üretici fiyat endeksi ve 2025 yılı istatistiklerle çocuk verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Lübnan ve İsrail arasında geçici ateşkese varılmasının ardından gelişmeler ve yansımaları takip ediliyor.

(Beyrut/Kudüs)

2- ABD-İran arasındaki geçici ateşkes süreci ve diplomatik girişimler ile uluslararası yansımaları izleniyor.

(Tahran/Washington/Kudüs)

3-? ??Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Başkanlıkta, Vekaletle Kurban Organizasyonu Tanıtım Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/11.30)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 30. haftası, Gaziantep FK-Zecorner Kayserispor müsabakasıyla tamamlanacak.

(Gaziantep/20.00)

2- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftası, Galatasaray MCT Technic-Anadolu Efes maçıyla sona erecek.

(İstanbul/19.00)

3- Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde play-off 5-6'ncılık etabı ikinci maçında Galatasaray Daikin, Aras Kargo'yu konuk edecek.

(İstanbul/19.00)

4- Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde play-off 7-8'incilik etabı ikinci maçında Nilüfer Belediyespor Eker, Türk Hava Yolları'nı ağırlayacak.

(Bursa/16.00)

5- Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig play-off etabı 6. haftasında Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş maçı oynanacak.

(Trabzon/16.00)

