TBMM Başkan Vekili Sırrı Süreyya Önder Kalp Rahatsızlığı Geçirdi

TBMM Başkan vekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in kalp rahatsızlığı geçirdiği gün öğle saatlerinde gittiği restoranda güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

TBMM Başkan Vekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, evinde geçirdiği kalp rahatsızlığının ardından yaklaşık 12 saat süren bir ameliyata alındı. Aort damarının yırtıldığı ve yoğun bakımda tedavisine devam edildiği öğrenilen Önder'in rahatsızlandığı gün saat 14.20 sıralarında tek başına gittiği restoranda yemek yediği anlar iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.