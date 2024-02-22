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- TBMM Başkanı Kurtulmuş, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Gafarova ile görüştü

BAKÜ - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Asya Parlamenter Asamblesi 14'üncü Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu Azerbaycan'da temaslarını sürdürüyor. Kurtulmuş, başkent Bakü'de Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Gafarova ile görüştü.

Türkiye-Azerbaycan arasındaki ikili ve parlamentolar arası ilişkiler, bölgesel ve küresel meselelerin ele alındığı görüşmede, APA Dönem Başkanlığı'nın TBMM'den Azerbaycan Milli Meclisi'ne devredilmesi dolayısıyla güzel bir tören düzenlendiğini belirten Kurtulmuş, ev sahipliği için Gafarova'ya teşekkür etti. Kurtulmuş, APA Dönem Başkanlığı dolayısıyla da Azerbaycan Milli Meclisi başkanına başarılar diledi. Kurtulmuş konuşmasında, Azerbaycan'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılım oranının yüksek olması ve yüksek bir oyla Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in yeniden cumhurbaşkanı seçilmesinin önemli olduğunu belirtti.

"Tek millet, iki devlet" anlayışını ileriye götürme vurgusu

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Azerbaycan'daki seçimlerde TBMM'den de çok sayıda milletvekilinin gözlemci olarak bulunduğunu, bunun da Türkiye-Azerbaycan ilişkilerine çok büyük katkılarının olduğunu düşündüğünü kaydetti. İki ülke cumhurbaşkanları arasında yakalanan ivmenin ülkelerin yararına olduğunu, kalkınmada karşılıklı hedefler gözetilerek güzel adımlar atıldığını dile getiren Kurtulmuş, "Tek millet, iki devlet" anlayışını fiilen uygulamaya devam ettiklerini, iş birliğini ve kardeşliği daha ileriye götüreceklerini ifade etti.

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde Azerbaycan heyetinin yetki belgelerinin onaylanmamasını üzüntüyle karşıladıklarını, kabul edilemez olduğunu ve bu kararın en kısa sürede gözden geçirilmesini beklediklerini belirten bir açıklama da yayımladıklarını aktaran Kurtulmuş, Azerbaycan'ın AKPM'de var olmasının Avrupa'nın menfaatine olduğunu belirtti. Kararın doğru olmadığını ve en kısa zamanda tashih edilmesi gerektiğini vurgulayan Kurtulmuş, AKPM üyelerinin belli lobilerin tesirde kalarak bu kararı verdiğini söyledi. Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi'nin kurulmasına dair mutabakat zaptının kardeşliği pekiştiren adımlardan birisi olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, üniversitenin Azerbaycan ve Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi.

Görüşmede, Asya Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Emin Önen, Türkiye-Azerbaycan Dostluk Grubu Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, Saadet Partisi İzmir Milletvekili Mustafa Bilici ile Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı da yer aldı.