TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bursa Valiliği'ni Ziyaret Etti

(BURSA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, çeşitli programlara katılmak üzere gittiği Bursa'da, Valiliği ziyaret etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, çeşitli etkinlikler kapsamında Bursa'daki ziyaretini sürdürüyor. Bursa Valisi Erol Ayyıldız tarafından valiliğe gelişinde karşılanan TBMM Başkanı Kurtulmuş, daha sonra polis tören mangasını selamladı. Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Kurtulmuş, Vali Ayyıldız'dan kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyarette TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, milletvekilleri, İl Emniyet Müdürü Kadir Gökçe, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral İdris Tataroğlu da yer aldı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bursa'yı ziyaretinde Tophane semtindeki Tophane Parkı'nda bulunan Osman Gazi ve Orhan Gazi türbelerini ziyaret ederek, dua etti.