TBMM Başkanı Kurtulmuş, CHP ve Yeni Yol gruplarına bugün gidecek - Son Dakika
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TBMM Başkanı Kurtulmuş, CHP ve Yeni Yol gruplarına bugün gidecek

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TBMM Başkanı Kurtulmuş, CHP ve Yeni Yol gruplarına bugün gidecek
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, siyasi partilerin gruplarını ziyaret kapsamında bugün CHP ve Yeni Yol gruplarına, yarın DEM Parti ve AK Parti gruplarına gidecek. Kurtulmuş, 12 Kasım Perşembe günü saat 14.00'te MHP grubunu ziyaret edecek.

(TBMM) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bugün CHP ve Yeni Yol, yarın DEM Parti ve AK Parti'nin Meclis'teki gruplarını ziyaret edecek. Kurtulmuş, 12 Kasım Perşembe günü de MHP'ye ziyarette bulunacak.

TBMM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, siyasi partilerin gruplarını ziyaret kapsamında bugün saat 14.00'te CHP, saat 15.00'te ise Yeni Yol Partisi'ni; yarın saat 13.30'da DEM Parti, saat 14.30'da ise AK Parti'yi ziyaret edecek. Kurtulmuş, 12 Kasım Perşembe günü de saat 14: 00'te MHP'ye ziyarette bulunacak.

Kaynak: ANKA
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