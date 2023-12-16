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TBMM Başkanı Kurtulmuş, "İlim Yayma Ödülleri" törenine katıldı Açıklaması - Son Dakika
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TBMM Başkanı Kurtulmuş, "İlim Yayma Ödülleri" törenine katıldı Açıklaması

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "İlim Yayma Ödülleri"nin önemine işaret ederek, "Bu ödül töreninin fevkalade büyük bir başarının simgesi olduğunu görüyorum.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, "İlim Yayma Ödülleri" törenine katıldı Açıklaması
16.12.2023 - 22:40,
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "İlim Yayma Ödülleri"nin önemine işaret ederek, "Bu ödül töreninin fevkalade büyük bir başarının simgesi olduğunu görüyorum. Geldiğimiz nokta itibarıyla İlim Yayma Vakfının da büyük bir merhale atladığını görüyoruz." dedi.

Kurtulmuş, İlim Yayma Vakfı ve İlim Yayma Cemiyeti tarafından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen "İlim Yayma Ödülleri" törenine katıldı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, törende, "Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri Ödülü"nü kazanan Erzurum Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlhami Gülçin'in ödülünü takdim etti.

Burada konuşan Kurtulmuş, İlim Yayma Cemiyeti ve İlim Yayma Vakfının nice zorluklarla ve mücadelelerle bugüne geldiğini iyi bildiğini belirterek, "Bu ödül töreninin fevkalade büyük bir başarının simgesi olduğunu görüyorum. Geldiğimiz nokta itibarıyla İlim Yayma Vakfının da büyük bir merhale atladığını görüyoruz. İnşallah en kısa zamanda İlim Yayma Vakfı Ödülleri uluslararası bir ödüle döner ve dünyanın her tarafında takip edilen, bilim insanlarının katılmak için sıraya girdiği bir ödül halini alır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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