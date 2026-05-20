Anka Haber Ajansı 20 Mayıs Çarşamba Gündemi
Anka Haber Ajansı 20 Mayıs Çarşamba Gündemi

20.05.2026 09:05  Güncelleme: 09:49
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş uluslararası sempozyuma katılırken, İstanbul'da İBB davası ve Kocaeli'deki yangın davası görülecek. TÜİK önemli veriler açıklayacak, TBMM'de grup toplantıları ve kanun teklifi görüşmeleri yapılacak. UEFA Avrupa Ligi finali İstanbul'da oynanacak.

10.00 - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Çağdaşlaşma: Küresel Karşılaştırmalar ve Alternatif Arayışlar Işığında Türk Modernleşmesi" başlıklı uluslararası sempozyumun açılış programına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/İSTANBUL)

10.00 - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 414 sanıklı davanın duruşmasına, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki 1 No'lu salonda devam edilecek. (İSTANBUL)

10.00 - Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 8 Kasım 2025'te 3'ü çocuk 7 işçinin yaşamını yitirdiği parfüm dolum imalathanesi yangınıyla ilgili davanın görülmesine Gebze 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Kandıra Cezaevi Duruşma Salonu'nda devam edilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ KOCAELİ)

10.00 - TÜİK, mart ayı tarımsal girdi fiyat endeksini, nisan ayı konut ile yurt dışı üretici fiyat endekslerini ve 2025 yılı Türkiye Suç Mağduriyeti Araştırması sonuçlarını açıklayacak. (ANKARA)

10.30 - 11.45 - TBMM'de İYİ Parti ve AK Parti grup toplantıları düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

11.00 - DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, TBMM'de basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

11.00 - Basın meslek örgütleri, gazeteci Alican Uludağ'ın yarın başlayacak duruşması öncesi Ankara Adliyesi'nde açıklama yapacak. GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

13.00 - Eğitim Sen, Eğitim İş ve Hürriyetçi Eğitim Sen, Mülkiyeliler Birliği'nde "gelişim raporları kararlarının mahkemeye taşınmasına" ilişkin ortak basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

14.00 - TBMM Genel Kurulu'nda Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

14.30- Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, partisinin İstanbul İl Başkanlığı'nda açıklama yapacak.  (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

20.30 - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İstanbul'un Fethi'nin 573. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen programa katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Moritanya Dışişleri Bakanı Muhammed Salim Veled Merzuk??????? ile bir araya gelecek. (ANKARA)

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin'de temaslarda bulunacak. (PEKİN)

22.00 - UEFA Avrupa Ligi finali, Almanya'nın Freiburg ve İngiltere'nin Aston Villa takımları arasında Tüpraş Stadı'nda oynanacak. (İSTANBUL)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler...

Kaynak: ANKA

Dış Politika, Politika, Ekonomi, Güncel, Spor, Son Dakika

