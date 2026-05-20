Anka Haber Ajansı 20 Mayıs Çarşamba Gündemi

10.00 - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Çağdaşlaşma: Küresel Karşılaştırmalar ve Alternatif Arayışlar Işığında Türk Modernleşmesi" başlıklı uluslararası sempozyumun açılış programına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/İSTANBUL)

10.00 - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 414 sanıklı davanın duruşmasına, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki 1 No'lu salonda devam edilecek. (İSTANBUL)

10.00 - Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 8 Kasım 2025'te 3'ü çocuk 7 işçinin yaşamını yitirdiği parfüm dolum imalathanesi yangınıyla ilgili davanın görülmesine Gebze 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Kandıra Cezaevi Duruşma Salonu'nda devam edilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ KOCAELİ)

10.00 - TÜİK, mart ayı tarımsal girdi fiyat endeksini, nisan ayı konut ile yurt dışı üretici fiyat endekslerini ve 2025 yılı Türkiye Suç Mağduriyeti Araştırması sonuçlarını açıklayacak. (ANKARA)

10.30 - 11.45 - TBMM'de İYİ Parti ve AK Parti grup toplantıları düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

11.00 - DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, TBMM'de basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

11.00 - Basın meslek örgütleri, gazeteci Alican Uludağ'ın yarın başlayacak duruşması öncesi Ankara Adliyesi'nde açıklama yapacak. GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

13.00 - Eğitim Sen, Eğitim İş ve Hürriyetçi Eğitim Sen, Mülkiyeliler Birliği'nde "gelişim raporları kararlarının mahkemeye taşınmasına" ilişkin ortak basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

14.00 - TBMM Genel Kurulu'nda Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

14.30- Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, partisinin İstanbul İl Başkanlığı'nda açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

20.30 - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İstanbul'un Fethi'nin 573. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen programa katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Moritanya Dışişleri Bakanı Muhammed Salim Veled Merzuk??????? ile bir araya gelecek. (ANKARA)

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin'de temaslarda bulunacak. (PEKİN)

22.00 - UEFA Avrupa Ligi finali, Almanya'nın Freiburg ve İngiltere'nin Aston Villa takımları arasında Tüpraş Stadı'nda oynanacak. (İSTANBUL)

