TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Gülbeyaz Albayrak\'ın vefatı dolayısıyla taziye ziyaretinde bulundu

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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Gülbeyaz Albayrak'ın vefatı dolayısıyla Albayrak ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

TBMM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Kurtulmuş'un, Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak ile Yönetim Kurulu üyeleri Bayram Albayrak, Nuri Albayrak, Kazım Albayrak, Mustafa Albayrak ve Muzaffer Albayrak'ın anneleri Gülbeyaz Albayrak'ın vefatı dolayısıyla aileye taziye ziyaretinde bulunduğu kaydedildi.