TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AYM Başkanı Zühtü Arslan'a iadeiziyaret gerçekleştirdi - Son Dakika
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AYM Başkanı Zühtü Arslan'a iadeiziyaret gerçekleştirdi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AYM Başkanı Zühtü Arslan\'a iadeiziyaret gerçekleştirdi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan'a iadeiziyaret gerçekleştirdi.

09.02.2024 18:31
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan'a iadeiziyaret gerçekleştirdi.

Ziyaret, basına kapalı yapıldı.

Kaynak: AA

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