TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Berat Gecesi'ni tebrik etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Berat Gecesi'ni tebrik etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Berat Gecesi\'ni tebrik etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ramazan-ı Şerif'in müjdecisi mübarek Berat Gecesi'ni tebrik etti. Kurtulmuş, dua ve ibadetlerin dünyanın mazlumlarının kurtuluşuna vesile olmasını diledi.

24.02.2024 20:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ramazan-ı Şerif'in müjdecisi mübarek Berat Gecesi'ni tebrik etti.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Rahmet, mağfiret ve bereket ayı Ramazan-ı Şerif'in habercisi, kurtuluş ve arınma vesilesi Berat Gecemizin insanlığa huzur, barış ve esenlik getirmesini temenni ediyor; bu mübarek gecede yapılacak dua ve ibadetlerin başta Filistinli kardeşlerimiz olmak üzere dünyanın bütün mazlumlarının kurtuluşuna vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Numan Kurtulmuş, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Berat Gecesi'ni tebrik etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2024 00:13:21. #1.12#
SON DAKİKA: TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Berat Gecesi'ni tebrik etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement