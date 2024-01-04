TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, ESAM Genel Başkanı Recai Kutan\'la Görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM) Genel Başkanı Recai Kutan'la bir araya geldi.

Kurtulmuş, Meclis'te gerçekleşen görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Değerli büyüğümüz, muhterem Recai Kutan Beyefendiyi Gazi Meclisimizde ağırladık. Nazik ziyaretleri için Recai Ağabey'e teşekkür ediyor; hayırlı, bereketli ömürler diliyorum." ifadesini kullandı.