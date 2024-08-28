TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Gelmeyen dilekçe hakkında niye kanaatimi belirteyim - Son Dakika
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Gelmeyen dilekçe hakkında niye kanaatimi belirteyim

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP'den Can Atalay için TBMM'nin ikinci kez olağanüstü toplantıya çağrılmasına ilişkin herhangi bir dilekçe gelmediğini belirterek 'Gelmeyen dilekçe hakkında niye kanaatimi belirteyim. Geldi konuşuldu ve yasal olarak da tüketilmiş bir konu var. Aynı konuda olağanüstü toplantı talep edilemez' dedi.

28.08.2024 22:52
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(ANKARA)- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP'den Can Atalay için TBMM'nin ikinci kez olağanüstü toplantıya çağrılmasına ilişkin herhangi bir dilekçe gelmediğini belirterek "Gelmeyen dilekçe hakkında niye kanaatimi belirteyim. Geldi konuşuldu ve yasal olarak da tüketilmiş bir konu var. Aynı konuda olağanüstü toplantı talep edilemez" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Habertürk TV'de gündemdeki konulara ilişkin soruları yanıtladı. Kurtulmuş, Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay kararına ilişkin şunları söyledi:

"Anayasa Mahkemesi'nden TBMM'ye gelmiş bir yazı yok. Böyle bir yazı olması ihtimali de yok. İki tane Anayasa Mahkemesi ile ilgili elimizde verilmiş karar var. Anayasa Mahkemesi'nin bize yazdığı bir metin yok. Biz Anayasa Mahkemesi'nin hangi kararını okutacağız. Bazıları diyor ki, 'Meclis Başkanı yazı yazsın geçmişte falancalar yazmıştı.' Ben onların hepsini satır satır okudum. Bana birisi bir yol söylesin Meclis Başkanının yazı yazdığını ve mahkeme kararını ortadan kaldırdığını öyle bir şey yok, olmayan şey üzerinden tartışmanın manası yok.

"TBMM açısından tamamlanmış bir süreç var"

Burada maalesef en başından itibaren iki yargı kurumu arasında içtihat farklılığı var diyelim… TBMM açısından tamamlanmış bir süreç var. Biz, TBMM olarak her şeyi yapabiliriz. Çok net söyleyeyim. Eğer TBMM isterse yüksek yargı kurumlarının fonksiyonlarını bile değiştirebilir. Anayasa değişikliği yapar, yasamanın böyle bir gücü var. Ama yasamanın mahkeme kararını değiştirme gücü yok."

"Aynı konuda olağanüstü toplantı talep edilemez"

Kurtulmuş, CHP'nin Can Atalay'ın durumunu görüşmek üzere ikinci kez TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırma talebiyle ilgili ise "Bana böyle bir şey gelmedi, gelmeyen konu hakkında niye konuşayım. Şu ana kadar gelmiş bir dilekçe yok. Gelmeyen dilekçe hakkında niye kanaatimi belirteyim. Geldi konuşuldu ve yasal olarak da tüketilmiş bir konu var. Aynı konuda olağanüstü toplantı talep edilemez" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Gelmeyen dilekçe hakkında niye kanaatimi belirteyim - Son Dakika

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