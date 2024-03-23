TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde araç kazasında şehit olan Tankçı Sözleşmeli Er Abdulkadir Akıncı için başsağlığı mesajı yayımladı.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde şehit olan Mehmetçiğimiz Abdulkadir Akıncı'ya Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır, aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Güncel › TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan şehit Tankçı Abdulkadir Akıncı için başsağlığı mesajı - Son Dakika
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