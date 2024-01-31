TBMM Başkanvekili Celal Adan: Beşiktaş\'ta Gerçek Belediyecilik Dönemi Başlayacak

TBMM Başkanvekili Celal Adan, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından Beşiktaş'ta yaşamanın külfet değil mutluluk anlamına geleceğini belirterek, "Şov, imaj ve ambalaj belediyeciliği son bulacak, gerçek belediyecilik dönemi başlayacaktır." dedi.
Milliyetçi Hareket Partisinin (MHP) Beşiktaş'taki Seçim Koordinasyon Merkezi düzenlenen törenle açıldı.
Adan, Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum'un da katıldığı törende yaptığı konuşmada, Kurum ve Cumhur İttifakı Beşiktaş Belediye Başkan adayı Serkan Toper'i tanıdığını, iki adayın da vatan, millet sevgisini genç yaşta yüreklerine işlediklerini söyledi.
Murat Kurum'un, bir Anadolu çocuğu olduğunu belirten Adan, "Kendisini izliyorum. Adeta İstanbul'da yaşayan her bir insanı öz anasından doğmuş gibi kucakladığına şahit oluyorum. Yüreğine İstanbul'u sığdırmış. Allah ona İstanbul'a hizmet etmeyi nasip etsin." diye konuştu.
"Beşiktaşlılar çok daha güzel bir Beşiktaş'ı hak etmektedir"
Beşiktaş'ın kendileri için çok derin manalar taşıdığını ancak ilçenin yıpranmış fotoğraflarda ve eski hatıralarda kaldığını ifade eden Adan, şunları kaydetti:
"Beşiktaş, çöp dağlarının, çarpık kentleşmenin, beton yığınlarının pençesinde can çekişmektedir. Beşiktaş, eski günlerine dönmeyi ve bu değerlerle anılmayı beklemektedir. Beşiktaşlılar çok daha güzel bir Beşiktaş'ı hak etmektedir. Bugün Cumhur İttifakı'nın ortak adayı olarak kardeşimiz Serkan Toper'in talip olduğu vazife tam olarak budur. İnanıyoruz ki kendisi bu vazifenin altından hakkıyla kalkacaktır. 2024 seçimlerinden sonra Beşiktaş'ta yaşamak külfet değil, mutluluk anlamına gelecektir. Şov, imaj ve ambalaj belediyeciliği son bulacak, gerçek belediyecilik dönemi başlayacaktır."
Beşiktaş'taki değişimin İstanbul'daki değişim için önemli bir sıçrama noktası olacağını ve 2019'dan bu yana İstanbul'da süren fetret devrinin kapanacağını söyleyen Adan, Murat Kurum'un donanımıyla, birikimiyle, tecrübesiyle İstanbul'un dertlerine çözüm olacağını belirtti.
"Beşiktaş'ı sevdiklerine dair en ufak bir ispatları yok"
Cumhur İttifakı Beşiktaş Belediye Başkan adayı Serkan Toper de Beşiktaş'ta Cumhur İttifakı iradesini hakim kılmak için son nefesine kadar mücadele vereceğini kaydetti.
Beşiktaş'ın hak ettiği vefayı göremediğini dile getiren Toper, "Kimden göremiyor? Rıza Akpolat, Beşiktaş Belediye Başkanı. İkinci dönemde tekrar aday gösterildi. Semte vefası yok, Beşiktaşlıya vefası yok. Dolayısıyla vefası olmayan yöneticilerin cefasını kim çekiyor? Biz Beşiktaşlılar çekiyoruz. Beşiktaş'ı sevdiklerine dair en ufak bir ispatları ortada yok. Öyle bir Beşiktaş ki tarihi dokusu bozulmuş, yeşil alanı yok, gençler, yaşlılar, kadınlar mutlu değil." diye konuştu.
Kentsel dönüşüm noktasında önemli adımlar atacaklarını ve Beşiktaşlıların gece deprem korkusu olmadan huzurla evlerinde yatabileceklerini bildiren Toper, bu sözleri Murat Kurum'a güvenerek söylediğini, merkezi idareyle İBB ve ilçe belediyesiyle dayanışma ruhu içinde Beşiktaş'ta kentsel dönüşümü gerçekleştirmek zorunda olduklarını vurguladı.
MHP İstanbul İl Başkanı Sertel Selim ise partisinin 31 Mart'a canla, başla heyecanla ve inanmışlıkla hazırlandığını söyledi.
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin de katıldığı törende konuşmaların ardından Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi.
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