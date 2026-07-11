TBMM'de 15 Temmuz şehitleri anılıyor

(TBMM) - TBMM'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, FETÖ'nün darbe girişiminin 10. yılı nedeniyle şehitleri anma programı düzenlenecek. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde düzenlenecek anma programına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyor.

TBMM'den yapılan bilgilendirmeye göre, 15 Temmuz'da Gazi Meclis'te düzenlenecek programlarda darbe girişiminde yaşamını yitiren şehitler anılacak, Meclis'in darbe girişimine karşı gösterdiği direniş ve milli iradeyi hedef alan saldırıya karşı verilen mücadele bir kez daha hatırlatılacak.

Program, saat 12.30'da TBMM Camisi'nde şehitler ve hayatını kaybeden gaziler için okutulacak Mevlid-i Şerif ile başlayacak. Ardından TBMM 15 Temmuz Şehitler Anıtı ile Ana Bina Şeref Holü'ndeki Anı Taşı'na karanfil bırakılacak.

Program kapsamında TBMM Şeref Holü'nde "15 Temmuz Milli İradenin Zaferi Dijital Gösterim Sergisi", Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan "15 Temmuz'un 10. Yılı Anısına Sanata Teşvik ve Sanatla Yaşam Sergisi" ile Basın İlan Kurumu'nun "15 Temmuz Manşetleri Gazetecilik Atölyesi Sergisi"nin açılışı da yapılacak.

Anma programı, Meclis Tören Salonu'nda düzenlenecek "15 Temmuz Anma Töreni" ile devam edecek. Törende, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımcılara hitap etmesi bekleniyor.