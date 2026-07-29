TBMM'de "çerçeve yasa" toplantısı... AK Parti Genel Başkan Vekili Ala ve AK Parti Sözcüsü Çelik, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u ziyaret etti - Son Dakika
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TBMM'de "çerçeve yasa" toplantısı... AK Parti Genel Başkan Vekili Ala ve AK Parti Sözcüsü Çelik, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u ziyaret etti

TBMM\'de "çerçeve yasa" toplantısı... AK Parti Genel Başkan Vekili Ala ve AK Parti Sözcüsü Çelik, TBMM Başkanı Kurtulmuş\'u ziyaret etti
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Haber: Berfin BAYIR (TBMM) - TBMM'de çerçeve yasa ile ilgili temaslar hızlandı.

Haber: Berfin BAYIR

(TBMM) - TBMM'de çerçeve yasa ile ilgili temaslar hızlandı. Kanun teklifinin yarın veya cuma günü TBMM Başkanlığı'na sunulması beklenirken AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u makamında ziyaret etti.

TBMM tatile girmeden çıkarılması planlanan "çerçeve yasa" ile ilgili temas trafiği sürüyor. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, öğle saatlerinde TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u makamında bir araya geldi. Ziyaret yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Ziyaretin ardından herhangi bir açıklama yapılmadı.

Bu arada görüşmeler devam ederken Abdullah Güler Meclis Başkanlığı'nda çıktı. Güler, gazetecilerin soruları üzerine toplantının devam ettiğini, kanun teklifine yönelik çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Bu arada Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında MİT Başkanı İbrahim Kalın, AK Partili kurmaylar ve ilgili Bakanlarla bir toplantı yapıldığı öğrenildi.

Çerçeve yasaya ilişkin hazırlanan teklifin bugün Kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile paylaşılması bekleniyor. Teklifin daha sonra Meclis'te grubu bulunan diğer siyasi partilerle paylaşılması ve yarın ya da cuma günü TBMM Başkanlığı'nın sunulması hedefleniyor.

Teklifin cuma günü sunulması halinde pazartesi günü TBMM Adalet Komisyonu'nda görüşülmesi ve Genel Kurul'da görüşmelerinin tamamlanarak çıkarılması, Meclis'in tatile girmesi planlanıyor.

Öte yandan, AK Parti tarafından hazırlıklarında son aşamaya gelinen şehit aileleri ve gazilere yönelik kanun teklifinin ise bu hafta Meclis Başkanlığı'na sunulacağı ve gelecek hafta salı ve çarşamba günleri TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesi bekleniyor.

Kaynak: ANKA

AK Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TBMM'de 'çerçeve yasa' toplantısı... AK Parti Genel Başkan Vekili Ala ve AK Parti Sözcüsü Çelik, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u ziyaret etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: TBMM'de "çerçeve yasa" toplantısı... AK Parti Genel Başkan Vekili Ala ve AK Parti Sözcüsü Çelik, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u ziyaret etti - Son Dakika
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