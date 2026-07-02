TBMM'de Cinsel Taciz Davası: 4 Sanığa Hapis Cezası

TBMM'de stajyer kız öğrencilere cinsel taciz ve istismarda bulundukları suçlamasıyla yargılanan 4 sanığa 2 yıl 3 ay ile 7 yıl 4 ay arasında değişen sürelerde hapis cezası verildi, 1 sanık beraat etti.

TBMM'de 2024-2025 eğitim öğretim döneminde staj yapan D. isimli öğrenci, Meclis lokantasında görevli Halil İ.G.'nin kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia edip, geçen yıl 4 Aralık'ta Ankara Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne müracaat etti. D.'nin şikayeti sonrası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede, olay tarihinde 18 yaşından küçük olan 4 mağdurenin, TBMM'de stajyer olarak bulundukları dönemde Meclis lokantasında çalışan Halil İ.G., Durmuş U., İbrahim B., Ramazan Ç. ve Recep S. tarafından tacize uğradıkları iddiası sonrası soruşturma başlatıldığı belirtildi. Sanıklar hakkında, 'Sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı' ve 'Çocuğa karşı cinsel taciz' suçlarından 16'şar yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istendi. Ankara 57'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 5 Haziran'da görülen duruşmada tutuklu sanıklar Halil İ.G., Durmuş U., İbrahim B., Recep S. hakkında tahliye kararı verildi.

SANIKLARDAN BERAAT TALEBİ

Ankara 57'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davanın karar duruşmasına sanıkların tamamı, şikayetçilerden bazıları ile taraf avukatları katıldı. Son savunmaları sorulan sanıklardan Durmuş U., Recep S. ve Ramazan Ç., suçlamaları reddedip beraatlerini talep etti. İbrahim B. ise cinsel amaçla mesaj atmadığını, attığı mesajların dosyada bulunduğunu ve mesajlaşmanın çok kısa bir zaman aralığında gerçekleştiğini belirterek beraatini istedi. Halil İ.G. de şikayetçiyle herhangi bir teması olmadığını, aralarında karşılıklı mesajlaşmalar bulunduğunu savunarak, "Adaletinize güveniyorum" dedi.

4 SANIĞA HAPİS

Mahkeme heyeti, sanıklardan Durmuş U.'ya, şikayetçi S.'ye yönelik 'Çocuğa karşı cinsel taciz' suçundan 2 yıl 4 ay 3 gün, aynı şikayetçiye yönelik 'Sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı' suçundan 5 yıl olmak üzere toplam 7 yıl 4 ay 3 gün hapis cezası verdi. Sanık Durmuş U. hakkında, diğer şikayetçi A.'ya yönelik 'Sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı' suçundan ise suçun sabit olmaması nedeniyle beraat kararı verildi. Sanık Recep S.'ye, şikayetçi S.'ye yönelik 'Sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi, şikayetçi A.'ya yönelik 'Çocuğa karşı cinsel taciz' suçundan beraatine hükmedildi.

Diğer sanık Halil İ.G. hakkında, şikayetçi D.'ye yönelik 'Çocuğa karşı cinsel taciz' suçundan 2 yıl 4 ay 3 gün hapis cezası verilirken, aynı şikayetçiye yönelik 'Sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı' suçundan ise suçun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraat kararı verildi. Sanık İbrahim B.'ye, şikayetçi S.'ye yönelik 'Çocuğa karşı cinsel taciz' suçundan 2 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Sanık Ramazan Ç. hakkında ise şikayetçi A.'ya yönelik 'Çocuğa karşı cinsel taciz' suçlamasında üzerine atılı suçun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraat kararı verildi.