TBMM’de 1915 tartışması: Ermeni ve Süryani nüfusu neden azaldı?

TBMM Genel Kurulu'nda DEM Parti Mardin Milletvekili George Aslan, 1915'te Osmanlı yönetimindeki 13 milyon nüfusun 3 milyonunun Ermeni, Süryani ve diğer Hristiyan halklardan oluştuğunu, bugün ise bu sayının sadece 50 bin olduğunu söyledi. Aslan, 'Bu insanlara ne oldu, nüfusları niye artmadı, nereye gittiler?' diye sordu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Aslan'ın sorusuna yanıt olarak, Osmanlı'nın 1915'te Ermeni siyasi teşekkülleri ve terör örgütlerinin dağıtılması için bir karar aldığını, bu kararın Ermenilerin tamamını değil bir kısmını kapsadığını ve Osmanlı coğrafyası içinde başka bir alana göçü zorladığını belirtti. Çömez, göç yolunda hayatını kaybedenler olduğunu ancak Osmanlı'nın tüm tedbirleri aldığını ifade etti.

Çömez, ayrıca Ermenilerin bir kısmının Ruslar ve emperyalistler tarafından terörize edildiğini, Hınçak ve Taşnak terör örgütlerinin kurulduğunu ve bu örgütlerin Van başta olmak üzere yüz binlerce insanı katlettiğini söyledi.

Aslan, Çömez'in yanıtının ardından söz alarak, 'Ermenileri bir kenara bırakalım, Süryaniler ne yaptı? Süryanilerin günahı neydi?' diye sordu.