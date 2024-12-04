TBMM'de Memurlar Kanunu Görüşmeleri Başladı

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Esad\'ın aldığı darbe öyle böyle değil! Bunların hepsi muhaliflerin eline geçti

(TBMM) - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, "Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" üzerindeki görüşmeler başladı. Çalışma düzenini eleştiren CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, "Bunu defalarca söyledik böyle bir çalışma sistematiği olmaz. Bütçe görüşmeleri bittikten sonra oturup bu kanunu görüşürüz. Neden bu arada getirdiniz? Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği maddelerin getirilmesi yanlış, zaten zamanlaması da yanlış. Bu kanun teklifinin TBMM gündemine gelmesinin nedeni AKP iktidarının anayasaya uymaması" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. Komisyonda, "Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" görüşülüyor. CHP milletvekilleri, sıralarına 'emekli ve memura seyyanen zam', 'tüm memurlara 3600 ek gösterge', '150 bin taşeron müjde bekliyor' yazılı dövizler koydu.

"Bu şekilde bir kanun teklifinin önümüze gelmesi doğru değil"

CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli şunları söyledi:

"Bütçe görüşmeleri sırasında bir taraftan muhalefet şerhimizi yazıyoruz bir taraftan Genel Kurul'a hazırlık yapıyoruz. Bu şekilde bir kanun teklifinin önümüze gelmesi doğru değil. Bunu defalarca söyledik böyle bir çalışma sistematiği olmaz. Bütçe görüşmeleri bittikten sonra oturup bu kanunu görüşürüz. Neden bu arada getirdiniz? Siz iktidar olarak muhalefet şerhi yazmıyorsunuz, ona ilişkin sizin belli kaygılarınız yok ama bizim var. Bu bütçe bu ülkenin bütçesi. Bunun zamanlaması doğru mu? İkincisi yine bir torba kanun teklifi getirdiniz. Bu gelen maddelerin 14 maddesi kanun hükmünde kararnamelerin Anayasa Mahkemesi'nin iptali üzerine Meclis gündemine getirilmesi. Bunun önümüze gelmiş olması yanlış zaten zamanlaması da yanlış. Bu kanun teklifinin TBMM gündemine gelmesinin nedeni AKP iktidarının anayasaya uymaması."

"Kendi yaptığınız yanlışlık bu kanunun geçmesi için bir gerekçe oluşturuyor"

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta ise şunları söyledi:

"Bu kanun teklifini neden bu vakte sıkıştırıyorsunuz ben anlamadım. Şöyle bir usul oluştu; önce Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile yaparız onu Anayasa Mahkemesi'nin gündeme alması 2-3 yıl sürüyor. O arada anayasaya aykırı bir şekilde işimizi yaparız. AYM iptal ettikten sonra da yeni düzenleme yaparız diyorsunuz. Kendi yaptığınız yanlışlık bu kanunun geçmesi için bir gerekçe oluşturuluyor. Vatandaş size görev verdi ama iktidar görevini de usule uygun yapmak lazım. Bu durum Meclis'e karşı da bir saygısızlık. Cumhurbaşkanı 'ben kralım, çalışsınlar, çalışmadan geçirsinler hatta' diyor. Bu maddelerin hangisi acildi?"

DEM Parti Ağrı Milletvekili Heval Bozdağ da "Bu yasa teklifi hala Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin de idari anlamda bazı süreçlerin tam oturmadığını gösteriyor. Neden anayasaya aykırılık üzerinden bir kararnamenin düzenleniyor olduğu da aslında bir problem. Aslında burada yapılan düzenlemeler neye tekabül ediyor" diye konuştu.

"Kanunla düzenlenmesi gerektiği açıktır"

Teklif sahibi AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu ise şunları söyledi:

"Bir süredir üzerinde çalıştığımız ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda ve bazı kanunlarda kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik öngören ve yine özellikle Anayasa Mahkemesi'nin iptalleri nedeniyle yasal düzenleme gereken öncelik ve ivedilik arz eden hususları içeren teklifimiz de sizlerin desteğiyle komisyon sürecini bugün inşallah tamamlamış olacağız. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişi sağlayan 2017 anayasa değişikliği ile yürütme organının kanun hükmünde kararname ve tüzük çıkarma yetkisi kaldırılmıştır. 1982 Anayasası'nda Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği'ne mahsus olmak üzere ve daha geniş düzenleme yetkisi veren Cumhurbaşkanlığı kararname çıkarma yetkisi, Cumhurbaşkanlığı'nın halkın oyuyla seçilmesini dikkate alarak yürütmenin düzenleyici norm ihlasını revize etmiş ve anayasal sınırlar içerisinde yasaya eşdeğer ve fakat yasaya aykırılık arz etmemek üzere Cumhurbaşkanlığı kararnamesi düzenleme yayınlama yetkisi yürütmeye verilmiş bir anayasal yetkidir. Anayasal bir yetki olduğu nedeniyle denetimi de yine Anayasa Mahkemesi'ne aittir.

Dolayısıyla memurlar ve diğer kamu görevlerinin nitelikleri ve atanmalarıyla ilgili ilgili özlük işlerine ilişkin hususların kanunla düzenlenmesi gerektiği açıktır. Yapılacak bir anayasa değişikliğiyle biraz önce burada yapılan tartışmaların da ortadan kaldırılacağı şekilde yetki alanlarını netleştirebilmesi hukuk devletinin belirlilik ilkesi açısından son derece önem arz ettiği kanaatindeyiz."