TBMM'de Ortak Rapor Kabul Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TBMM'de Ortak Rapor Kabul Edildi

18.02.2026 15:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Milli Dayanışma Komisyonu'nun raporunu sunacaklarını açıkladı.

(TBMM) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun kabul edilen ortak raporunu, rötuşları yaptıktan hemen sonra TBMM Başkanlığı'na sunacaklarını belirterek, "Raporun uygulanmasını takip edeceğiz" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, son kez toplanan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda ortak raporun 47 evet, 2 ret ve 1 çekimser oyla kabul edilmesinin ardından komisyon üyeleriyle tokalaşarak teşekkür etti.

"47 kişi evet dedi, daha ne olsun"

Daha sonra toplantıyı izleyen gazetecilerin yanına gelerek onlara da teşekkür eden Numan Kurtulmuş, soruları yanıtladı. Komisyondan çıkan sonuçtan memnun olup olmadığının sorulması üzerine Kurtulmuş, "Bir uzlaşı esastı, oldu. 47 kişi evet dedi, daha ne olsun. İlk raporları aldık önümüze iki partinin ortak iki cümlesi yoktu, bu noktaya gelmesiyle komisyon görevini başarıyla yaptı" dedi.

"Bundan sonrası partilere ödev"

Kurtulmuş bir soru üzerine, ortak raporun TBMM Başkanlığı'na sunulacağını belirterek, "Bundan sonrası partilere ödev. Bu teklifler konusunda yasal hazıklıklar olacak" dedi.

Numan Kurtulmuş, rötuşlar yapıldıktan sonra ortak raporu hemen TBMM Başkanlığı'na sunacaklarını söyledi.

"Daha önce Genel Kurul'a sunulacak demiştiniz" denilmesi üzerine Numan Kurtulmuş, "Bu, o demek zaten. Genel Kurula yasalar sunulacak. Şu anda bu rapor, Komisyon raporu. İlk kez böyle bir rapor tamamlanıyor. İnşallah yasalaşma olur" diye konuştu."

"Raporun uygulanmasını takip edecek misiniz" sorusuna Kurtulmuş, "Tabii takip edeceğiz" karşılığını verdi."

"Toplantıda size Can Atalay ile ilgili bir çağrı yapıldı, bir yanıtınız olacak mı?" sorusunu da Kurtulmuş, "Yanıtımızı çok söyledik" şeklinde yanıtladı."

Kaynak: ANKA

Numan Kurtulmuş, Demokrasi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TBMM'de Ortak Rapor Kabul Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Andre Onana Trabzonspor’da kriz çıkardı Andre Onana Trabzonspor'da kriz çıkardı
Avrupa ülkesi, 5 kişiye ada verecek Katılım için bir tek şartları var Avrupa ülkesi, 5 kişiye ada verecek! Katılım için bir tek şartları var
İsrail, Hamas’a 60 gün süre tanıdı: Silahlar teslim edilmezse operasyonlar başlayacak İsrail, Hamas'a 60 gün süre tanıdı: Silahlar teslim edilmezse operasyonlar başlayacak
CHP köprülerin özelleştirilmesine karşı yürümek istedi, İl Başkanı Özgür Çelik’in önü kesildi CHP köprülerin özelleştirilmesine karşı yürümek istedi, İl Başkanı Özgür Çelik'in önü kesildi
Küme düşmeye hiç niyetleri yok Ümraniyespor, Boluspor’u dörtledi Küme düşmeye hiç niyetleri yok! Ümraniyespor, Boluspor'u dörtledi
Anderson Talisca: Hedefimiz bu, gizlemiyoruz Anderson Talisca: Hedefimiz bu, gizlemiyoruz

16:08
Ara tatil kaldırılacak mı Bakan Tekin’den öğrencileri üzecek sözler
Ara tatil kaldırılacak mı? Bakan Tekin'den öğrencileri üzecek sözler
15:59
Kış Olimpiyatları’nın en çok konuşulan ismi: Gu Ailing
Kış Olimpiyatları'nın en çok konuşulan ismi: Gu Ailing
15:33
Şampiyonlar Ligi’ni kazanacak ilk Türk takımı belli oldu
Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak ilk Türk takımı belli oldu
15:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu dönemine övgü: Bir sıkıntı yaşamadık
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu dönemine övgü: Bir sıkıntı yaşamadık
14:44
Mahkemeden Metin Akpınar’a 6 Milyon TL’lik tazminat şoku
Mahkemeden Metin Akpınar'a 6 Milyon TL'lik tazminat şoku
14:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan görevden aldığı Ali Yerlikaya için dikkat çeken sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görevden aldığı Ali Yerlikaya için dikkat çeken sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2026 16:16:22. #7.11#
SON DAKİKA: TBMM'de Ortak Rapor Kabul Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.