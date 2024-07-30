TBMM'de sokak hayvanlarına ilişkin kanun teklifi görüşülüyor - Son Dakika
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TBMM'de sokak hayvanlarına ilişkin kanun teklifi görüşülüyor

TBMM Genel Kurulu'nda, sokak hayvanlarına ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifinin ikinci bölümünün görüşmelerinde Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Vahit Kirişci, milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

30.07.2024 00:17  Güncelleme: 00:24
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(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda, sokak hayvanlarına ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifinin ikinci bölümünün görüşmelerinde Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Vahit Kirişci, milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Kirişci, "Bu kanun yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girmiş olacak. Nüfusu 25 binden büyük olan belediyeler için kesinleşen bütçe gelirlerinin binde 5'i ve büyükşehir belediyelerinde de binde 3'ü bu iş için tahsis edilecek ve 4 dönem halinde barınak yapım çalışmaları da eksiksiz devam edecek" ifadelerini kullandı.

TBMM Genel Kurulu'nda, sokak hayvanlarına ilişkin düzenlemeler içeren 17 maddelik 'Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin' görüşmeleri devam ediyor. Komisyon Başkanı, AKP Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci, milletvekillerinin ikinci bölüm üzerine sorularını yanıtladı.

Teklifin neden tali komisyonlarda görüşülmediği sorusuna ilişkin konuşan Kirişci, "Meclis'in çalışma şekli itibarıyla esas komisyon olarak bize, tali komisyon olarak da diğer komisyonlara gönderildi ama o komisyonlar bu süre zarfında kendi çalışmalarını yapamayacaklarını gerekçe göstererek bunun sadece bizim tarafımızdan görüşülebileceği bir şekle dönüşmüş oldu" dedi.

"lgili bakanlığımız buradaki sorumluluklarını daha fazla gerçekleştirmiş olacak"

Kirişci, yerel yönetimlere sorumluluk yüklenirken merkezi yönetime neden sorumluluk yüklenmediğine ilişkin gelen soruya şöyle cevap verdi:

"Her ilde oluşturulan İl Hayvanları Koruma Kurulu'nda oradaki bütün merkezi yönetimin yereldeki temsilcileri yer almaktadır. Bu bir katılımcılık veya sorumluluğu paylaşma adına önemlidir. Tarım ve Orman Bakanlığı'mız barınak yapımı da dahil olmak üzere yüzde 40 nispetinde destekleri bu zamana kadar sağlamıştır. Yeni teklifte kapsam biraz daha genişletiliyor. İlgili bakanlığımız buradaki sorumluluklarını daha fazla gerçekleştirmiş olacaktır.

2028 yılına kadar sanki bir yerel yönetim bekleyecek, 31 Aralık 2028 olduğunda bu barınağı yapıp yapmadığı sorgulanacakmış gibi bir ifade kullanılıyor. Bu doğru değil. Bu kanun yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girmiş olacak. Nüfusu 25 binden büyük olan belediyeler için kesinleşen bütçe gelirlerinin binde 5'i ve büyükşehir belediyelerinde de binde 3'ü bu iş için tahsis edilecek ve 4 dönem halinde barınak yapım çalışmaları da eksiksiz devam edecek."

"Tasarruf tedbirleri uygulaması çerçevesinde bu tür yatırımları önleyici bir adım atılmamış olacak"

CHP Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan'ın "Belediyelere 2028 yılı sonuna kadar barınak yapma, bu hayvanları toplama ve sahiplendirilinceye kadar da barındırma sorumluluğu yüklenmekte ama öte yandan tasarruf tedbirleri gereğince de belediyelerin personel alımından taşıt alımına kadar kısıtlamalar geldiği çok açık. 4 yıl barınakların yapımı için süre veriliyor, tasarruf genelgesinde 3 yıl kısıtlama getiriliyor" tepkisine Başkan Kirişci, şöyle cevap verdi:

"Tasarruf tedbirleriyle bütçe gelirlerinin bu bahsedilen oranlardaki tahsisatı birbirinden farklı şeyler. Burada tahsis edilenlere herhangi bir şekilde tasarruf tedbirleri uygulaması çerçevesinde bunu yavaşlatıcı veya bu tür yatırımları önleyici bir adım atılmamış olacak. Bu kanun, takdir ederseniz ki 2004'te kanunlaşmış olan ve ilk olan bir kanunun süreç içerisindeki eksiklerinin gözlemlenmesi ve bu eksiklerin giderilmesine yönelik çünkü birinci kanunda sorumluluk veriliyor ve bu sorumlulukla ilgili yerine getirilmediği takdirde burada yapılacak iş ve işlemler konusu eksikti veya hiç yoktu."

Kaynak: ANKA

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