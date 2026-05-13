TBMM'de Yeni Kanun Teklifleri Yolda

(TBMM) -Haber: Emine DALFİDAN

AK Parti, Türkiye'nin Ege, Akdeniz ve Karadeniz'de münhasır ekonomik alanlar ile kıta sahanlığı konusunda deniz yetki alanlarının belirlenmesine ilişkin çalışmaları süren kanun teklifini Kurban Bayramı'ndan sonra TBMM Başkanlığı'na sunmaya hazırlanıyor. Ayrıca, bayramdan önce Kızılay'ın faaliyet alanlarının belirlenmesi ile Milli Savunma Bakanlığı teşkilatıyla ilgili iki ayrı kanun teklifi verilecek.

Kurban Bayramı tatili yaklaşırken, TBMM'de de hem bayram hem de yaz tatiline göre çalışma planı oluşturuluyor. AK Parti grubu, TBMM tatile girmeden, bazı kanun tekliflerini çıkarmayı hedefliyor.

Bu kapsamda Türkiye'nin "deniz yetki alanları" ile ilgili Dışişleri Bakanlığı ile çalışma yürütülüyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın da konuyla ilgili teknik rapor hazırladıkları, kanun taslağı üzerinde çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğu öğrenildi.

AK Partili yetkililer, bu kanun teklifiyle Türkiye'nin, Akdeniz ve Karadeniz'de münhasır ekonomik bölgeler ile Ege Denizi'nde kıta sahanlığının tarif edileceğini belirterek "Bu temel bir kanun olacak. Türkiye kendi yetki alanlarıyla ilgili uygulayacağı kuralları belirleyecek" ifadelerini kullandı.

Henüz taslak halinde olan teklifin Kurban Bayramı'ndan sonra TBMM Başkanlığı'na sunulması planlanıyor.

TÜRK KIZILAY İLE MSM TEŞKİLAT KANUNU'NDA DEĞİŞİKLİK ÖNGÖREN İKİ AYRI KANUN TEKLİFİ SUNULACAK

AK Parti'nin Kurban Bayramı tatilinden önce ise iki ayrı kanun teklifi sunmayı planladığı öğrenildi.

Tekliflerden biri Türk Kızılay ile ilgili olacak. Teklifle, Cenevre Sözleşmeleri'ne uyum sağlanması amacıyla Türk Kızılay'ın çalışma ve görev alanlarının belirlenmesi öngörülüyor.

Ayrıca Milli Savunma Bakanlığı'nın Teşkilat Kanunu ile ilgili Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği hükümler doğrultusunda, geçiş döneminde olumsuzluk yaşanmamasına yönelik olarak kadrolarla ilgili tanımları içeren kanun teklifi sunulacak.

İŞSİZ GENÇLERİN İSTİHDAMIYLA İLGİLİ TEKLİFİN BAYRAMDAN SONRA SUNULMASI ÖNGÖRÜLÜYOR

Kurban Bayramı'ndan sonra sunulması planlanan bir diğer kanun teklifi ise gençlerin istihdamıyla ilgili.

Teklifle, çalışmayan, herhangi bir eğitime de devam etmeyen ve "ev gençleri" olarak tanımlanan gençlerin istihdama kazandırılması amaçlanıyor. Bu kapsamda İşsizlik Sigortası Kanunu'nda yapılacak değişiklikle İŞKUR'a kayıtlı 18-25 yaş arası gençlere istihdam sağlayacak işverenlere ücret ve prim desteği sağlanması hedefleniyor.

Bu kapsamda işverenlere işe alacakları her bir genç için 6 ay maaş ve prim desteği sağlanması veya 18 ay boyunca yüzde 50'sinin karşılanması öngörülüyor. Etki analizi yapılan bu iki seçenekle ilgili OSB'lerden de görüş alınıyor.

BAZI VEKİLLER HACCA GİTME HAZIRLIĞINDA

Öte yandan, Genel Kurul'da halen görüşülmekte olan "varlık barışı" ile İstanbul Finans Merkezi bünyesindeki şirketlere vergi avantajları sağlayan kanun teklifinin bayram tatilinden önce yasalaştırılması planlanıyor. Teklifin bu hafta yasalaşması bekleniyor. Ayrıca Genel Kurul'da Suudi Arabistan ile yapılan anlaşma da dahil dört uluslararası anlaşmanın görüşülmesi öngörülüyor. Gelecek hafta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla salı günü Meclis çalışmayacak. Perşembe günü ise hac ibadeti için bazı vekillerin Suudi Arabistan'a gideceği belirtiliyor. TBMM kulislerinde 30 civarında vekilin hacca gideceği konuşuluyor. Bu nedenle haftaya Genel Kurul'un çalışıp çalışmayacağı henüz netleşmedi.

TBMM NE ZAMAN TATİLE GİRECEK

TBMM İçtüzüğü'nün 5'inci maddesine göre Meclis'in 1 Temmuz'da tatile girmesi gerekiyor. Ancak, hem 3 Temmuz'da TÜİK'in açıklayacağı enflasyon rakamına göre oluşacak enflasyon farkının en düşük emekli maaşına da yansıtılması amacıyla yapılacak yasal düzenleme hem de 2016'da darbe girişimin yaşandığı ve Meclis'in de saldırıların hedefi olduğu gün olan 15 Temmuz'da Demokrasi ve Milli Birlik Günü ilan edilmesi dolayısıyla yapılacak törenler nedeniyle, TBMM'nin 15 Temmuz'dan sonra tatile girmesi yönünde teamül oluştu. TBMM'nin 15 Temmuz'dan sonra belirlenecek bir tarihte tatile başlaması öngörülüyor. TBMM geçen yıl da 21 Temmuz'da tatile girmişti.