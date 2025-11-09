TBMM'de Yoğun Bir Hafta: Vakıflar Kanunu ve 2026 Bütçeleri Görüşülecek - Son Dakika
TBMM'de Yoğun Bir Hafta: Vakıflar Kanunu ve 2026 Bütçeleri Görüşülecek

09.11.2025 10:59
TBMM Genel Kurulu'nda vakıflarla ilgili kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek. Muhalefetin eleştirdiği teklifin ardından dört bakanlığın 2026 yılı bütçeleri görüşülecek.

(TBMM) - TBMM'de bu hafta Genel Kurul'da vakıflarla ilgili kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda dört bakanlığın 2026 yılı bütçe teklifleri görüşülecek.

TBMM'de Genel Kurul ve komisyonlarda yoğun bir hafta başlıyor. TBMM Genel Kurulu'nda Vakıflar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek. Muhalefetin "peşkeş yasası" olarak adlandırdığı kanun teklifi "belediyelere ait kültür alanlarının yandaş vakıflara açılacağı" gerekçesiyle eleştiriliyor. Toplam 19 maddeden oluşan teklifin 10 maddesi geçen hafta kabul edildi.

Vakıflar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerinin tamamlanmasından sonra "vergi paketi" olarak adlandırılan Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanması bekleniyor.

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda dört bakanlığın bütçesi görüşülecek

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 11 Kasım Salı günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının, 12 Kasım Çarşamba günü Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, 13 Kasım Perşembe günü Gençlik ve Spor Bakanlığının, 14 Kasım Cuma günü Kültür ve Turizm Bakanlığının 2026 yılı bütçe teklifleri, kesin hesap ve Sayıştay raporları görüşülecek.

Engellilerle ilgili komisyonda işçi ve işveren sendikaları sunum yapacak

Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu'nda 11 Kasım Salı günü Adalet Bakanlığı, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Türkiye Barolar Birliği Engelli Hakları Komisyonu; 12 Kasım Çarşamba günü HAK-İŞ, TÜRK-İŞ, DİSK ve TİSK yetkilileri sunum yapacak.

Öte yandan partilerin grup toplantıları salı ve çarşamba günleri yapılacak.

Kaynak: ANKA

