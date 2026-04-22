Üye Girişi
Son Dakika Logo

TBMM'de Yoklama Krizi

22.04.2026 18:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Genel Kurulu'nda sosyal medya ve doğum izni düzenlemeleri tartışılırken yoklama krizi çıktı.

Haber: Ogün AKKAYA

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda sosyal medya ve doğum izni düzenlemeleri görüşülürken "yoklama" krizi çıktı. Meclis Başkanvekili Celal Adan, toplantıya katılmayan milletvekillerini kınayarak AK Parti sıralarına tepki gösterdi. Adan, "Burada babanızın çocuğu yok, geleceksiniz" dedi.

TBMM Genel Kurulu, sosyal medyanın 15 yaş altına engellenmesi ve kadınların doğum izninin 16 haftadan toplam 24 haftaya çıkarılmasına ilişkin düzenlemeleri içeren ve ilk 24 maddesi kabul edilen Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin ikinci bölümünde yer alan maddelerin görüşmelerine devam edilmesi için Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

Genel Kurul'da Yeni Yol Partisi'nin hobi bahçelerine yönelik önerisi görülürken, CHP Grubu, yoklama talep etti. Yoklama yeter sayısının bulunamaması üzerine Meclis Başkanvekili Adan, birleşime yarım saat ara verdi. CHP sıralarından yarım saatlik araya tepki seslerinin yükselmesi üzerine Adan, "Başka çare yok. Sayın Akbaşoğlu, arkadaşlar gelsin. Sayın Günaydın'a dünyayı versem beni incitmez ama bu sorunun muhatabı ben olmayayım" ifadesini kullandı.

"Yarım saat ara vermeye bizi mecbur bırakan milletvekillerini kınıyorum"

Verilen aranın ardından Genel Kurul birleşimi tekrar açıldı. Adan, "Türkiye Büyük Millet Meclisi, milletimizin iradesini temsil eden, devlet kuran; hem kurucu hem Gazi Meclisimizi yönetiyoruz. Bugün görüşülen konu ehemmiyetli bir konu; hem annelerimizi hem çocuklarımızı ilgilendiren bir konu. Ben, toplantı yeter sayısı arandığında özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'ne, diğer gruplara teşekkür ediyorum. Yarım saat ara vermeye bizi mecbur bırakan, toplantıya katılmayan milletvekillerini kınıyorum" diye konuştu.

"Gevezelik yapma"

Adan, konuşmasını sürdürürken AK Parti sıralarından seslerin yükselmesi üzerine "Burada sizin babanızın çocuğu yok. Geleceksiniz, katılacaksınız" sözleriyle tepki gösterdi. AK Parti Uşak Milletvekili Fahrettin Tuğrul ile gerginlik yaşayan Adan, Tuğrul'a, "Sen gelir misin buraya. Gel konuş gel. Söz vereyim sana. Gevezelik yapma" sözleriyle seslendi.

Yoklama işleminin tekrarlanması sonrasında ise yeter sayı bulunması üzerine Genel Kurul çalışmalarına devam edildi. Ancak "yoklama krizi" tartışmaları bir süre daha devam etti.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "Düzenlemeleri çorba yapacaksınız, sonra muhalefetten destek bekleyeceksiniz. Ben yoklama istiyorsam ve milletvekilleriniz yoksa, bazen 10 dakika, yarım saat, 1 saat veriliyorsa bunun nedenini anlarım; ama ayıp olmasın diye sorgulamam." diye konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ise "En ufak bir tereddüt yok. Sonuç itibarıyla bu ilk yoklamalarda her zaman verilmesi gereken, standart olarak ortaya konması gereken süre budur. 5 dakikada, 10 dakikada bir milletvekilinin halkla ilişkiler binasından buraya gelme ihtimali var mı, rica ediyorum? Mümkün değildir." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2026 19:01:20. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.