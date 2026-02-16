TBMM\'deki taciz davasında tepki çeken kadardan geri adım! 3 sanık yeniden tutukladı, biri aranıyor

TBMM'de aşçı olarak çalışan bazı personelin, lise çağındaki stajyer öğrencilere cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla ilgili yürütülen soruşturmada 4 sanık geçtiğimiz günlerde tahliye edildi. Tahliyelere itiraz eden Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı kabul edildi.

3 KİŞİ TUTUKLANDI, 1'İ ARANIYOR

Bunun üzerine, 3 sanık yeniden tutuklandı. 1 kişi hakkında ise yakalama çalışmaları sürüyor.

4 SANIK TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hakkında 16,5 yıla kadar hapis istediği sanıklar 9 Şubat'ta hakim karşısına çıkmıştı. Dördü tutuklu yargılanan beş sanık, "çocuğa karşı cinsel taciz" ile "sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı" suçlarından yargılanıyor. Mahkeme, tutuklu sanıkların hapiste geçirdiği süreyi ve mevcut delil durumunu göz önünde bulundurarak tahliye edilmeleri yönünde karar vermişti. Sanıkların kaçma şüphesi bulunmadığının vurgulandığı ara kararda bir sonraki duruşma için 15 Mayıs'a gün verildi.