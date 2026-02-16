TBMM'deki taciz davasında tepki çeken kadardan geri adım! 3 sanık yeniden tutukladı, biri aranıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

TBMM'deki taciz davasında tepki çeken kadardan geri adım! 3 sanık yeniden tutukladı, biri aranıyor

TBMM\'deki taciz davasında tepki çeken kadardan geri adım! 3 sanık yeniden tutukladı, biri aranıyor
16.02.2026 12:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

"TBMM'de stajyerlere taciz" davasında 4 sanık hakkında tahliye kararına yapılan itirazın kabul edilmesi üzerine 3 sanık yeniden tutuklandı, 1 sanık hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.

TBMM'de aşçı olarak çalışan bazı personelin, lise çağındaki stajyer öğrencilere cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla ilgili yürütülen soruşturmada 4 sanık geçtiğimiz günlerde tahliye edildi. Tahliyelere itiraz eden Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı kabul edildi.

3 KİŞİ TUTUKLANDI, 1'İ ARANIYOR

Bunun üzerine, 3 sanık yeniden tutuklandı. 1 kişi hakkında ise yakalama çalışmaları sürüyor.

4 SANIK TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hakkında 16,5 yıla kadar hapis istediği sanıklar 9 Şubat'ta hakim karşısına çıkmıştı. Dördü tutuklu yargılanan beş sanık, "çocuğa karşı cinsel taciz" ile "sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı" suçlarından yargılanıyor. Mahkeme, tutuklu sanıkların hapiste geçirdiği süreyi ve mevcut delil durumunu göz önünde bulundurarak tahliye edilmeleri yönünde karar vermişti. Sanıkların kaçma şüphesi bulunmadığının vurgulandığı ara kararda bir sonraki duruşma için 15 Mayıs'a gün verildi.

NE OLMUŞTU?

TBMM Genel Sekreterliği "taciz iddialarıyla ilgili işlem yapılmadığı" suçlamalarını reddetmiş ve olayla ilgili idari soruşturma başlatmıştı.

İddianamede Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne başvuran ve olay tarihinde 18 yaşından küçük olan dört stajyerin, Meclis lokantasında çalışan H.İ.G., D.U., İ.B., R.Ç. ve R.S. tarafından tacize uğradıkları iddiası üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.

İddianamede R.Ç'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı, diğer şüphelilerin tutuklandığı belirtildi.

Stajyerlerin beyanlarında bazı sanıkların iş yeri içerisinde ve dışarısında tokalaşma bahanesiyle uzun süreli temas kurduklarını ve vücutlarının çeşitli yerlerine dokunduklarını söyledikleri belirtildi.

İddianamede bu eylemlerin 'sarkıntılık düzeyinde çocuğun cinsel istismarı' suçunu oluşturduğu ifade edildi.

Stajyerler sanıkların kendileriyle yalnız kalmaya çalıştıklarını, kendilerine isimleriyle hitap etmelerini istediklerini söyledi.

İddianamede, stajyerler tarafından dosyaya sunulan WhatsApp mesajlarının ekran görüntülerine de yer verildi.

İnceleme sonucunda sanıklara ait hatlardan gönderildiği tespit edilen mesajlarda stajyerlere yönelik cinsel içerikli ifadelerin bulunduğu, mesajların süreklilik arz ettiği belirtildi.

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TBMM'deki taciz davasında tepki çeken kadardan geri adım! 3 sanık yeniden tutukladı, biri aranıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • 4433875Bolu 4433875Bolu:
    başlığa bak!!! Tepki çeken kadardan... Arkadaş şunu yazmak bu kadar mı zor? Tepki çeken karardan.... 5 0 Yanıtla
    Devrim Ulaş Devrim Ulaş:
    o bir badem 1 0
  • Aykut Kalkan Aykut Kalkan:
    adalet namına bisey yok ülkede tepki cekmese bisey olamayacaktı yani eyy yavrum eyyy.... 0 0 Yanıtla
  • Ferhat Duman Ferhat Duman:
    illa bir tepki olacakki adalet sağlansın 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’de at, eşek, katır sayısında büyük düşüş Türkiye'de at, eşek, katır sayısında büyük düşüş
İzlemek dahi titremeye yetti Dondurucu soğuğa böyle meydan okudu İzlemek dahi titremeye yetti! Dondurucu soğuğa böyle meydan okudu
PTT’den emekliye 14 bin TL nakit destek Geri ödeme yok, işte detaylar PTT'den emekliye 14 bin TL nakit destek! Geri ödeme yok, işte detaylar
Genç çifte hayatlarının şoku 19 yıl sonra kardeş olduklarını öğrendiler Genç çifte hayatlarının şoku! 19 yıl sonra kardeş olduklarını öğrendiler
Suriye ordusu ABD’nin çekildiği Şeddadi Hava Üssü’nü teslim aldı Suriye ordusu ABD'nin çekildiği Şeddadi Hava Üssü'nü teslim aldı
Milas’taki zeytinlik katliamında istifa geldi Milas'taki zeytinlik katliamında istifa geldi

12:45
Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı diploma davası 6 Temmuz’a ertelendi
Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı diploma davası 6 Temmuz'a ertelendi
11:37
’OnlyFans’ta müstehcen içerik paylaşan şüpheliler adliyeye sevk edildi
'OnlyFans'ta müstehcen içerik paylaşan şüpheliler adliyeye sevk edildi
11:33
Weex “400x“ ürününü tanıttı, kripto fenomenleri akın etti
Weex "400x" ürününü tanıttı, kripto fenomenleri akın etti
11:06
Epstein belgelerine damga vuran darbe planı Türkiye detayı epey ses getirecek
Epstein belgelerine damga vuran darbe planı! Türkiye detayı epey ses getirecek
10:26
Büyük skandal böyle görüntülendi Bayrakları astıkları yere bakın
Büyük skandal böyle görüntülendi! Bayrakları astıkları yere bakın
09:59
Ölüm böyle geldi Arkadaşı saniye saniye kaydetti
Ölüm böyle geldi! Arkadaşı saniye saniye kaydetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2026 12:58:40. #7.11#
SON DAKİKA: TBMM'deki taciz davasında tepki çeken kadardan geri adım! 3 sanık yeniden tutukladı, biri aranıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.