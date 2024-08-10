TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Instagram Erişim Engelini Görüşecek - Son Dakika
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TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Instagram Erişim Engelini Görüşecek

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, Instagram'a getirilen erişim engelini görüşmek için toplanacak. Komisyonun CHP, İYİ Parti ve DEM Partili üyeleri, Instagram'a getirilen erişim engelini görüşmek üzere ortak imzayla komisyonu olağanüstü toplantıya çağırmıştı.

10.08.2024 14:48
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(ANKARA)- TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, 16 Ağustos'ta Instagram'a getirilen erişim engelini görüşmek için toplanacak. Komisyonun CHP, İYİ Parti ve DEM Partili üyeleri, Instagram'a getirilen erişim engelini görüşmek üzere ortak imzayla komisyonu olağanüstü toplantıya çağırmıştı.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'nun CHP, İYİ Parti, DEM Partili üyeleri, Instagram'a getirilen erişim engeliyle ilgili olarak komisyonun 8 Ağustos'ta olağanüstü toplanmasını talep etmişti. Komisyon, başta Instagram'a getirilen erişim engeli olmak üzere gelişmeleri görüşmek için 16 Ağustos Cuma günü toplanacak.

Milletvekillerinin ortak imzayla Komisyon Başkanlığı'na yaptıkları başvuruda, şu ifadeler yer almıştı:

"İletişim ve bilgi paylaşımında önemli bir rol oynayan dijital mecraların özgürlüğü, demokratik toplumların vazgeçilmez bir parçasıdır. Son dönemde İnstagram sosyal medya platformunun erişime engellenmesi, bireylerin iletişim özgürlüğü ve bilgi edinme hakkını doğrudan etkileyen bir durum ortaya koymuştur. Anayasamızın herkesin düşünce ve kanaatlerini açıklama, yayma özgürlüğünü güvence altına almıştır. Ayrıca, uluslararası standartlar ve insan hakları belgeleri, iletişim özgürlüğünün korunmasını ve bu özgürlüğün engellenmemesini temel bir hak olarak tanımaktadır. İnstagram'ın erişime engellenmesi, ifade özgürlüğü ve bilgi paylaşım hakkını kısıtlamakta, dolayısıyla demokratik değerlere aykırı bir durum teşkil etmektedir."

Kaynak: ANKA

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